Inzidenzwert sinkt weiter - Diese Lockerungen gelten ab Mittwoch im Ostalbkreis

Ab diesem Mittwoch gelten auch für den Ostalbkreis neue Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wird im Kreis seit Dienstag stabil unterschritten. Was gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ab diesem Mittwoch im Ostalbkreis mit Test- und Hygienekonzept für Geimpfte, Genesene oder Getestete unter anderem gilt, darüber hat das Landratsamt am frühen Dienstagabend umfassend informiert.

Archive, Büchereien, Galerien und Museen dürfen ohne Auflagen wieder öffnen.

Veranstaltungen wie Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben und Ähnlichem sowie Kulturveranstaltungen sind in Innenräumen mit bis zu 250 Teilnehmenden erlaubt, im Freien mit bis zu 500 Teilnehmenden.

Es dürfen sich bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen, Kinder bis einschließlich 13 Jahre, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Zusätzlich dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres aus maximal fünf weiteren Haushalten hinzukommen. Das heißt, dass Kindergeburtstage im kleinen Kreis wieder möglich sind.

Die Gastronomie darf bis 1 Uhr öffnen.

Für den Einzelhandel entfallen Click & Meet sowie die Testpflicht. Ein gesteuerter Zutritt und Masketragen sind jedoch weiterhin notwendig.

Freizeitparks und sonstige Einrichtungen dürfen öffnen.

Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder dürfen den Außen- und Innenbereich öffnen.

Für den Schulbereich erfolgen weitere Öffnungsschritte bei einer Inzidenz unter 50 an fünf aufeinander folgenden Werktagen. Diese treten dann am zweiten Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Weitere Lockerungen womöglich ab Freitag

Sollte der Ostalbkreis am Mittwoch, 9. Juni, erneut eine Inzidenz unter 50 erreichen, wäre dieser der fünfte Werktag in Folge.

Dann würde ab Freitag, 11. Juni, gelten: Die Schulen kehren zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück: Präsenzunterricht, Masken- und Testpflicht. Das Abstandsgebot ist im Klassenraum grundsätzlich nicht mehr einzuhalten, soweit die örtlichen Verhältnisse dies nicht zulassen.

Sport im Freien im Klassenverbund sowie Tagesausflüge im Klassenverbund sind gestattet. Soweit es schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Umsetzung nach Entscheidung der Schulleitung bis zu drei Werktage später erfolgen.

Landrat Joachim Bläse wiest darauf hin, dass die Öffnungen eng an die „3G-Regel“ geknüpft sind: geimpft, genesen oder getestet. Nach dem schnelle Erreichen der Öffnungsstufen sei dies nun ein großer Schritt Richtung Normalität und steigender Lebensqualität.

„Äußerst wichtig bleibt jedoch, dass wir diesen großen Schritt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht leichtfertig wieder zurückgehen“, sagt Bläse. Und appelliert, sich nach wie vor an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Außerdem weist er auf die 184 Teststellen, die es im Ostalbkreis gibt hin. Wenn die Inzidenz weiter sinkt und stabil unter dem Schwellenwert von 35 liege, folgten weitere Lockerungen.

Laut Bläse hat der Ostalbkreis nun einen Anteil an Erstimpfungen von 43,5 Prozent. Der Landrat hofft, dass nun endlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht, denn neben dem Kreisimpfzentrum stünden Ärzte und betriebliche Strukturen bereit, die eine deutlich höhere Impfquote ermöglichen würden. Bis dahin sei das Testen aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil.

Aktuelle Lage im Ostalbkreis

Wie das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht am Dienstag mitteilt, liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 28,3. Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreisgebiet 89 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Mit 17 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.447 seit Ausbruch der Pandemie.

Erneut hat es mehrere Todesfälle gegeben. Seit Anfang der Woche registrierte das Gesundheitsamt fünf weitere Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Pandemiebeginn starben 400 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.