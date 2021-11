Weitere Impfungen im Rathaus

Aufgrund der großen Nachfrage wird auch an diesem Mittwoch, 17., und am Donnerstag, 18. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr wieder ein mobiles Impfteam aus Schwäbisch Hall im Aalener Rathaus zur Verfügung stehen. Zusätzlich steht am Samstag, 20. November, von 10 bis 17 Uhr das mobile Impfteam des Ostalbkreises von 11 bis 17 Uhr für Erst-, Zweit- oder auch Drittimpfungen gegen das Covid-Virus im Rathaus bereit. Grundsätzlich ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Verimpft werden an allen Tagen die Impfstoffe Moderna und BioNTech/Pfizer. Am Mittwoch und Donnerstag kann zusätzlich auch der Impfstoff Johnson & Johnson gewählt werden.

Seit 27. Oktober gibt es im Aalener Rathaus ein temporäres Impfangebot. Durchschnittlich haben sich rund 300 Personen pro Tag impfen lassen. Aufgrund der großen Resonanz sind OB Frederick Brütting und der Landkreis bemüht, ein tägliches Impfangebot in Aalen einzurichten.

Die Impfungen finden im kleinen Sitzungssaal statt mit barrierefreiem Zugang über den Eingang zur Rathausgalerie. Im Rathaus muss eine medizinische Maske getragen werden.

Für eine Drittimpfung (Booster-Impfung) muss der Termin der letzten Impfung mindestens sechs Monate zurückliegen.

Zum Impftermin müssen der Impfpass und die Versichertenkarte mitgebracht werden. Zudem bittet das Impfteam darum, um lange Wartezeiten zu vermeiden, das unterschriebene Aufklärungsformular und den ausgefüllten Anamnesebogen mitzubringen. Beide Formulare können auf der Homepage des Robert Koch-Instituts abgerufen werden unter www.rki.de