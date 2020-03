Weitere Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg - So sind die Auswirkungen auf der Ostalb

Weitere Menschen im Südwesten haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Bislang gibt es keine bestätigten Fälle im Ostalbkreis. Im nahegelegenen Ulm gibt es hingegen die erste Infizierte. Die 45-Jährige war zuletzt im Skiurlaub in Südtirol.

Das sagt das Landratsamt Ostalbkreis über Urlaub in Südtirol

Doch die Auswirkungen sind auch auf der Ostalb spürbar. In den Supermärkten sind die Regale zum Teil ausgeräumt, Apotheken kämpfen mit Lieferengpässen sowie enormer Nachfrage von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Das sind die aktuellen Entwicklungen in der Region.

+++ Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten +++

Hüttlingen sagt Reise ab

Hüttlingen sagt Reise nach Italien ab

Die Gemeinde Hüttlingen hat die geplante Reise nach Cotignola abgesagt. Die Partnergemeinde mit rund 7000 Einwohnern liegt in der Provinz Ravenna – und somit in der zum Risikogebiet erklärten Region Emilia-Romagna. In Ravenna haben die städtischen Museen bis auf Weiteres geschlossen, wie Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle weiß. „Da erschien es uns nicht ratsam, in zwei Wochen nach Italien zu fahren.“

Geplant war eine Delegationsreise in Kleinbussen mit rund 25 Teilnehmern des Gemeinderats und des Partnerschaftsvereins. Anlass ist das Frühlingsfest am Samstag und Sonntag, 21. bis 22. März. Die Hüttlinger wollten am Freitag anreisen und am Montag zurückkehren. Ob die Gemeinde auf eventuellen Kosten sitzenbleibt, muss laut Bürgermeister nun geklärt werden. „Das Hotel war gebucht.“

Die Partnerschaft mit Cotignola fußt auf zwei Säulen– den offiziellen Delegationsreisen zu festen Anlässen und dem „regen“ Schüleraustausch. Eigentlich sollte nach den Osterferien eine Hüttlinger Schülergruppe eine Woche in Italien verbringen. Ob der Schüleraustausch stattfindet, soll sich Ensle zufolge Ende März entscheiden., „Wir warten die weitere Entwicklung ab.“

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

