Weiterbildung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit

Für Ehrenamtliche, die eine Patenschaft für anerkannte Flüchtlinge übernehmen wollen, bietet der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis einen Integrationspatenkurs an. Los geht es am 11. Oktober. An sieben Abenden, die auch einzeln belegt werden können, geht es unter anderem um interkulturelle Kompetenz, Chancen und Grenzen des Ehrenamts oder Umgang mit Trauma und Rassismus. Die Abende finden donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr im neuen evangelischen Gemeindehaus in Aalen am 11., 18. und 25. Oktober, 8., 15., 22. und 29. November statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bis 4. Oktober beim Kreisdiakonieverband Ostalbkreis unter 07361 / 370510 oder rueck@diakonie-ostalbkreis.de.