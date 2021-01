Weiter so am Schönbrunnenstadion

Zeit gibt es derzeit reichlich. Gut dann, wenn man diese Zeit gezielt nutzt. So geschehen beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen, der nun mit seinem Trainerteam Beniamino Molinari und Simon Köpf bis 2023 verlängert hat, wie Sportdirektor Patrick Schiehlen bekannt gegeben hat.

„Das Trainerteam steht für eine dynamische, offensive und begeisternde Spielweise. Die Entwicklung der Mannschaft, die aktuelle Tabellensituation, all das sind Verdienste von Beniamino Molinari und Simon Köpf“, lobt Schiehlen die beiden in den höchsten Tönen. Doch auch Molinari freut sich natürlich, weiter das Zepter bei den Blau-Weißen schwingen zu dürfen.

„Es gab mehrere Gründe für die Verlängerung: Die Zusammenarbeit im Trainerteam, mit der Sportlichen Leitung sowie dem Betreuerteam macht mir sehr viel Spaß und geht in dieselbe Richtung. Dazu ist das Umfeld absolut intakt“, so Molinari selbst. Die Tabellensituation, ja richtig, da war ja was. Nach zwölf gespielten Partien hat der TSV zehn Siege eingefahren, bei zwei Niederlagen und ziert mit 30 Punkten die Tabellenspitze der Verbandsliga. Wenn es auch ewig her zu sein scheint, die jüngste Pflichtspielpartie absolvierte der TSV am 24. Oktober bei der TSG Tübingen und siegte dort mit 3:2, die Tabelle ist aktuell. Und diese Platzierung kommt nicht von ungefähr, wie Molinari weiß. Seine Mannschaft sei sehr „charakterstark mit tollen Jungs, die mit ihrem Weg noch nicht am Ende sind. Diesen Weg möchten wir alle gemeinsam gehen und alle weiter voranbringen“, sagt der TSV-Trainer.

Und auch Ex-Profi Simon Köpf scheint mittlerweile richtig Spaß an der Rolle des Co-Trainers gefunden zu haben – und der Verein auch an ihm. „Es war sehr schön, dass der Verein an uns herangetreten ist und gesagt hat, dass er den erfolgreichen Weg mit uns weiter bestreiten möchte. Es klappt sehr gut bei uns im Trainerteam. Das ist eine gute Sache für uns alle und ging auch relativ zügig ohne große Diskussionen“, so Köpf, der aber auch einen kurzen Einblick in sein Seelenleben gab, womit er wohl jedem Fußballer und Verantwortlichen aus der Seele spricht: „Es ist schon relativ deprimierend aktuell, wenn man sonst drei Mal Training und dazu ein Spiel in der Woche hatte und nun die Leute nur noch am Rechner sieht – wenn überhaupt. Die Jungs fehlen, das Training fehlt, das Draußensein fehlt natürlich auch“, so Köpf, der sich mit der eigenen Baustelle daheim etwas ablenken kann.

Molinari hob zudem hervor, dass der Verein klare Ideen habe, was kurz-, mittel- und langfristig beim TSV Essingen passieren soll. „Viele Dinge im Bereich der Infrastruktur wie neue Kabinen, Kraftraum oder Trainingsplatz sind bereits in der Umsetzung und das ist sehr wichtig. Es tut sich sehr viel und es ist schön zu sehen, wie alles wächst beim TSV“, blickt Molinari optimistisch in die Zukunft. Wie fast alle Fußballer befinden sich auch die Kicker aus Essingen im individuellen Lauf sowie im Kräftigungstraining. Einmal die Woche treffen sich dann alle gemeinsam zum Online-Training. „Wir lassen es auf uns zukommen, wie und wann es weitergeht. Wir können es schließlich nicht beeinflussen“, sagt Molinari ganz pragmatisch.

Schiehlen und der Verein sind nun aber erst einmal froh, einen Haken hinter diese beiden wichtigen Personalien setzen zu können. „Wir haben großes Vertrauen in beide, schätzen sie fachlich wie menschlich sehr und möchten dieses Vertrauen auch mit der vorzeitigen und langfristigen Verlängerung unterstreichen“, so Schiehlen.

Wenn es nach dem TSV geht, dann kann die Saison bald wieder losgehen. Ganz egal wann, bereit sein wird man im Schönbrunnenstadion.