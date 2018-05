Weiter im Keller der Württembergliga: SG2H verliert

Nach einer durchwachsenen Partie haben sich die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen vor heimischem Publikum gegen den TV Nellingen II mit 24:32 geschlagen geben müssen. Damit bleiben die SG2H-Damen weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ohne die verletzte Melanie Enenkel, sowie die aus privaten Gründen fehlenden Jana Sauter und Ina Landstorfer war es schon vor Beginn eine schwierige Aufgabe, den Gegnern aus Nellingen Paroli bieten zu können. Kurzfristig fiel krankheitsbedingt auch noch Ronja Zeller aus, die im vergangenen Spiel mit wichtigen Paraden glänzte. Die Partie gestaltete sich zunächst ziemlich ausgeglichen, da kein Team sich deutlich absetzen konnte. Bis zur neunten Minute war es ein Hin und Her mit wenigen Toren (5:5).

SG2H nicht mit letzter Konsequenz

Dennoch war bereits früh zu erkennen, dass die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen an diesem Samstag nicht mit der nötigen Entschlossenheit zu Werke gingen, die sie in den vergangenen Spielen ausgezeichnet hatte. Im Angriff fehlten Ideen und auch in der Abwehr fehlten einige Prozentpunkte. Die Nellingerinnen spürten diese Schwächephase und setzten sich nun Tor für Tor ab. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sie sich einen komfortablen Sieben-Tore-Vorsprung (12:19). Für die zweiten 30 Minuten galt es für die SG2H, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Dass sie einen solchen Rückstand aufholen können, haben sie bereits mehrfach bewiesen. Doch in dieser Partie gelang es ihnen nicht, den Hebel umzulegen und den Nellingerinnen doch noch gefährlich zu werden. Zwar kämpften sie sich noch einmal auf vier Tore heran (16:20), jedoch hatten die Gäste die Partie zu jedem Zeitpunkt im Griff. Trainer Adi Bleier ließ nichts unversucht. Er wechselte und stellte die Abwehr um. Doch auch das half nichts. Es sollte an diesem Tage einfach nicht sein. Der Endstand von 24:32 fiel vielleicht etwas zu hoch aus, jedoch ging der Sieg für Nellingen II absolut in Ordnung. Die SG2H sollte das Spiel schnell abhaken und den spielfreien Februar muss genutzt werden, um die nötige Kraft für den restlichen Abstiegskampf in der Württembergliga zu tanken.

SG2H: Huttenlauch, Titze (1), Hänle, Häußler (3), Schröder (3), Ilg, Rau (3), Scheuermann, Hirzel, Bauer (4), Rieger (1) und Bleier (9/4).