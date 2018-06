Weiter auf Meisterschaftskurs

Am vergangenen Samstag sind die Volleyballer des TSV Ellwangen II in Böbingen zu Gast gewesen. In lediglich 45 Minuten Spielzeit konnten die Ellwanger diese Aufgabe trotz leichter Startschwierigkeiten souverän meistern und somit wichtige drei Punkte für das Saisonziel Aufstieg einfahren. Damit steht die zweite Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze in der A-Klasse 2 Ost.

Bereits im Hinspiel konnte sich der TSV Ellwangen II gegen den TSV Böbingen klar mit 3:0 durchsetzen. Auch hier war der erste Satz nicht ganz so deutlich, die Sätze zwei und drei dafür aber umso mehr. Am vergangenen Samstag mussten die Volleyballer von der Jagst auf Grund vieler eigener Fehler erst einmal einen Rückstand von fünf Punkten aufholen. Noch bei einem Spielstand von 18:17 für die Gastgeber schien das Spiel ausgeglichen zu sein, doch dann drehte Ellwangen auf. Der erste Satz endet mit 25:18, Satz zwei mit 25:12 und der dritte Durchgang mit 25:14. Deutlicher und vor allem schneller kann man ein Spiel kaum gewinnen.

Positiv ist hier auch noch zu erwähnen, dass der TSV in diesem Spiel zum einen verletzungsbedingt, zum anderen aus beruflichen Gründen auf fünf wichtige Spieler verzichten musste. Daher bekam Elias Schaller erneut die Möglichkeit sich als Libero zu behaupten und Florian Bruckmüller konnte drei Sätze in der Außenannahme spielen.

Aufstieg rückt näher

Beide sind Jugendspieler und spielen eigentlich in der dritten Herrenmannschaft der Ellwanger. Gegen Böbingen fügten sie sich nahtlos in die Mannschaft ein und konnten eine gute bis sehr gute Leistung zeigen. Die Volleyballer von der Jagst stehen damit weiterhin an der Tabellenspitze und das Ziel Meisterschaft ist wieder einen Schritt näher gerückt. Der Verfolger aus Nürtingen liegt allerdings fast gleichauf, sodass die Spieler der zweiten Mannschaft auch in den letzten drei Saisonspielen Punkte sammeln müssen.

Die nächste Gelegenheit hierfür bietet sich den TSV-Volleyballern im Heimspiel gegen die TSG Abtsgmünd und die SG MADS Ostalb IV. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Ellwanger Rundsporthalle.

TSV Ellwangen II: Florian Bruckmüller, Michael Hirschmiller, Manuel Keck, Jonas Lingel, Fabian Maier, Jo Rüger, Elias Schaller, Daniel Schiller, Daniel van der Jagt, Marius Wagner.