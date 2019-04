Weissenberger köpft Essingen ins Finale

Sie haben es tatsächlich geschafft. Der TSV Essingen löst mit einer starken Leistung gegen den hoch gehandelten Oberligisten aus Freiberg am Mittwochabend das Ticket für das Finale. Nach dem 3:2-Sieg dürfen die Essinger zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte (25. Mai) tatsächlich vom Verbandspokal träumen.

96 Minuten mussten die Essinger warten bis der Schiedsrichter den TSV endlich erlöste. Nach einer überzeugenden Leistung wartet auf den Verbandsligisten nun kein Geringerer als der Titelverteidiger. Der SSV Ulm 1846 Fußball löste mit einem 4:1-Sieg über den SSV Reutlingen das letzte Ticket für das Finale. „Ich hatte keine Sekunde einen Zweifel am Einzug ins Finale“, sagte ein gelöster Beniamino Molinari unmittelbar nach der Partie und sein Gegenüber Ramon Gehrmann pflichtete ihm bei: „Glückwunsch zu einem hochverdienten Sieg.“

Bergheim an den Pfosten,

Doch nun zum Spiel. Die Essinger waren von Beginn an in der Partie und trafen schon nach zwei Minuten durch Stani Bergheim nur den Pfosten. Dann aber belohnten sich durch einen perfekten Kopfball in den Winkel (13.). „Ich bin ein großer Spieler. Da kann ich denn ruhig auch einmal reinmachen“, sagte Niklas Weissenberger über seinen ersten Streich nach einer Ecke von Maximilian Eiselt. Und der Oberligist? Der war weiter überhaupt nicht in der Partie und weit entfernt von einer möglichen Gelegenheit, um zumindest den Ausgleich zu erzielen.

„Das Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, stellte Eiselt nach der Partie klar. Doch das alleine erklärte sicherlich nicht den schwachen Auftritt des Tabellendritten aus der Oberliga. „Wir haben uns viel vorgenommen und nichts davon gezeigt“, sagte ein sichtlich geknickter Gästecoach daher auf der Pressekonferenz nach dem Pokal-Halbfinale. Im kompletten ersten Durchgang waren die Essinger das bessere Team. Eine wirklich nennenswerte Gelegenheit konnte sich der Favorit aus Freiberg nicht erspielen und so ging es mit einer knappen Führung für die Essinger in die Kabine. Aus dieser kam die Heimmannschaft dann wieder „hellwach“ (Eiselt). Denn nur drei Minuten nach Wiederanpfiff war erneut Weissenberger per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Eiselt hatte zunächst den Ball perfekt auf den Kopf serviert.

Sökler scheitert

Dann allerdings meldete sich auch der Gast zurück. Der Top-Stürmer der Freiberger, Marcel Sökler scheiterte aber am eigenen Mann, der den Ball sitzend mit dem Rücken vor der Essinger Linie blockte. Nun schien es eine muntere Partie zu werden. Auf der Gegenseite scheiterte Bergheim nach einem Zuspiel von Nicola Zahner am Gästekeeper Thomas Bromma. Dann zielte Zahner selbst zu zentral – leichte Beute für Bromma. Nun allerdings verkürzten die Gäste auf 2:1. Die Essinger Abwehr hatte Denis Latifovic in der Mitte völlig vergessen, der bedankte sich und traf. Es keimte Hoffnung im Lager des Gastes auf. Doch diese beendete Bergheim, der einfach mal abzog und Bromma im Tor schlecht aussehen ließ – 3:1. Die Entscheidung? Mitnichten. Denn die Freiberger schlugen noch einmal zu. Sökler sorgte mit seinem Tor in der 81. Minute noch einmal für Spannung. Doch Essingen hielt Stand und so feierte der TSV am Ende den ersten Einzug ins Finale des WFV Pokals. „Es ist mein drittes Verbandspokalfinale. Zweimal als Spieler und einmal als Trainer. Es gibt Schlimmeres“, sagte Molinari zur Freude aller. Ein Pokaltriumph gegen Ulm wäre sicherlich die Krönung. „Ich hoffe, dass ganz Essingen nach Stuttgart fährt“, fügte Molinari an. Die Leistung seiner Jungs in diesem Halbfinale schürt Hoffnungen. „Im Finale ist Alles möglich“, pflichtete Tim-Ulrich Ruth bei.