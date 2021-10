Weil Väter keinen Unterhalt zahlen, fehlen dem Kreis 1,4 Millionen Euro

Volker Grab (Grüne) ist angesichts der Zahlen nach eigenen Angaben schockiert, Bernhard Richter (SPD) spricht von einem Skandal: Rund 1,4 Millionen Euro gehen dem Landkreis durch die Lappen, weil säumige Väter keinen Unterhalt für ihre Kinder bezahlen. Darüber hat Michael Rothaupt, der Leiter der Unterhaltsvorschusskasse des Landratsamts, in der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Kreistagsausschusses für Soziales und Gesundheit sowie des Jugendhilfeausschusses informiert.

Der Staat springt ein, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil nicht bezahlt. Seiner Verpflichtungen ist der säumige Vater damit jedoch nicht ledig, denn es handelt sich lediglich um einen Vorschuss, um den Lebensunterhalt der Kinder zu sichern. Mit der Zahlung des Vorschusses geht der Erstattungsanspruch an das Land und damit an das Landratsamt über, berichtete Rothaupt.

Und das prüft, ob und wie weit der Unterhaltspflichtige leistungsfähig ist. Wer beispielsweise arbeitslos ist, ist noch nicht automatisch leistungsunfähig. Wenn er sich beispielsweise nicht um eine Arbeit bemüht, kann ein fiktives Einkommen unterstellt werden.

Insgesamt hat es die Unterhaltsvorschusskasse Rothaupt zufolge mit rund 3600 Vorschüssen zu tun, davon mit 2200 laufenden Auszahlungen. In 1400 Fällen besteht der Anspruch auf Rückzahlung an den Staat, tatsächlich aber liegt die Quote bei 27 Prozent und damit etwas höher als der Schnitt von vier Nachbarkreisen.

Wer kann, muss zahlen. Josef Bühler (Freie Wähler)

Von sozialer Drückebergerei auf dem Rücken der Kinder sprach Manfred Fischer (CDU), denn die würden in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Sozialdezernentin Julia Urtel verwies darauf, dass man jeweils Anzeige erstatte, wenn jemand leistungsfähig sei und den Unterhalt nicht bezahle.

Zu den Vollstreckungsmaßnahmen gehörten auch Lohn- und Kontenpfändungen. Dies sei richtig, denn es gehe um eine Straftat, sagte Josef Bühler (Freie Wähler). „Wer kann, muss zahlen!“ Es gehe hier nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Riesensauerei, sagte Landrat Joachim Bläse. „Das zahlt nämlich die Allgemeinheit. Aber immer mehr lassen uns hängen.“ Daher sei die Frage, ob die Gesellschaft ein derartiges Verhalten akzeptieren wolle.