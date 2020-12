Weihnachtssterne statt Weihnachtsfeier

Bernhard Lessle, Inhaber der Gärtnerei Lessle aus Unterrombach, hat als Dank und Anerkennung den Beschäftigten der Werkstätten der Behindertenhilfe Ostalb Weihnachtssterne geschenkt.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Weihnachtsfeier der Samariterstiftung für Beschäftige und Mitarbeiter in diesem Jahr ausfallen. Den Mitarbeitern wurde in diesem für alle schwierigen Jahr viel abverlangt und die Beschäftigten mit Handicap mussten, um Kohorten bilden zu können, ihren gewohnten Arbeitsplatz in der Werkstatt wechseln. Es durften nur die zusammen arbeiten, die auch zusammen in einer Wohngruppe leben, berichtet Michael Schubert, Regionalleiter der Behindertenhilfe Ostalb der Samariterstiftung. Dies war und ist für viele Beschäftigte schwierig und belastend.

Die Übergabe der Weihnachtssterne kam auf Vermittlung der Geschäftsführerin des Diakonieverbandes Ostalb, Sylvia Caspari, zustande. Denn sonst schmückten die Weihnachtssterne der Gärtnerei Lessle in den vergangenen Jahren die Tische der Heiligabend-Feier der evangelischen Kirchengemeinde Aalen im Haus der Jugend. Da auch diese 2020 nicht stattfinden kann, suchte Bernhard Lessle nach einer sinnvollen Verwendung seiner Pflanzen.

Groß war die Freude bei der Übergabe der Weihnachtssterne. Verena Scholl nahm dankend den ersten Weihnachtsstern entgegen. Bernd Scheufele, der Bereichsleiter der Ostalb-Werkstätten, nimmt die Verteilung in die Hand.