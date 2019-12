Weihnachtsoratorium: Namhafte Solisten in der Stadtkirche

Am Samstag, 21. Dezember, erklingt ab 19 Uhr Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten I, II und VI) in der Stadtkirche Aalen. Ein Orchester, die Aalener Kantorei, Kinder und Jugendliche der evangelischen Chorschule musizieren dieses Werk unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller.

Denn Bachs Weihnachtsoratorium ist das wohl bekannteste aller geistlichen Vokalwerken und zählt zu Bachs berühmtesten Kompositionen, jährlich strömen Hunderttausende in die Aufführungen dieses Werkes in Deutschlands Städten. Die glänzende Trompeten berühren ebenso wie die pastoralen Klänge der Oboen.

In der Aalener Stadtkirche erklingt es jedes Jahr am Samstag vor dem vierten Advent. In diesem Jahr wird das Konzert mit dem Teil VI „Herr wenn die falschen Feinde schnauben“ beschlossen. Unter virtuosen Trompetenklängen endet die Weihnachtsgeschichte mit der Erzählung der drei Weisen aus dem Morgenland. Als Vokalsolisten singen Philipp Nicklaus (Evangelist und Tenor), Christine Reber (Sopran), Anne Greiling (Alt) und Florian Dengler (Bass). Der junge Tenor Philipp Nicklaus hat mit Evangelistenpart und Tenorarien den größten Solistenpart zu singen. Er studierte Gesang bei Bernhard Gärtner an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Zusätzlich studierte er Schulmusik mit Hauptfach Orgel und Leistungsfach Dirigieren. Vor allem die Evangelistenpartien der Bachschen Oratorien liegen ihm am Herzen. Produktionen führen ihn in die großen Opernhäuser Süddeutschlands wie die Staatsoper Stuttgart oder die Schauburg München. Für seine herausragende sängerische und schauspielerische Leistung in der Jungen Oper „Gold!“ bei den Opernfestspielen Heidenheim wurde Philipp Nicklaus der Max-Liebhaber-Nachwuchspreis 2019 verliehen.