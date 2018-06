Weihnachtsland trotz Sicherheitsbedenken

Am 21. November beginnt der Aalener Weihnachtsmarkt. Trotz Sicherheitsbedenken soll er stattfinden.

Dass es das „Weihnachtsland“ auch heuer gibt, ist aber nicht selbstverständlich, hat Veranstalter Georg Löwental beim Innenstadtvereins ACA berichtet. Der Grund waren die Anschläge in Ansbach und bei Würzburg. „Nach diesen Anschlägen haben wir gerungen, es war nicht einfach“, so Löwenthal. Es sei einerseits um die Sicherheit der Besucher gegangen, andererseits habe Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann deutlich gemacht, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt wolle. Auf diesem werde heuer auch Veganes angeboten, es werde eine lebende Krippe, handgeschnitzte Figuren, eine Wahrsagerin und Stelzenläufer geben. Ein ehrgeiziges Ziel hat Löwenthal: Er peilt 100000 Besucher an. Die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt sei durchaus ein Thema, bestätigte ACA-Vorsitzender Eberhard Schwerdtner, schließlich habe Aalen mehr Einwohner als Ansbach. (tu)