Weihnachtsgeld: Tarifverträge machen’s möglich

Die IG Metall Jugend im Ostalbkreis ist auf den Weihnachtsmärkten unterwegs gewesen und verschenkte an die Besucher Präsente. Damit machte sie darauf aufmerksam, dass nicht alle Beschäftigten ein Weihnachtsgeld erhalten.

Lediglich in den Betrieben, die tarifgebunden sind, wurde das Weihnachtsgeld bezahlt. Denn nur Tarifverträge regeln das Weihnachtsgeld. „Wir wollten die Menschen mit unserer Aktion auf die ungerechte Situation aufmerksam machen. Das ist uns gelungen. Viele waren sich zum Beispiel sicher, dass sie das Weihnachtsgeld gesetzlich erhalten. Was schlichtweg falsch ist“, sagte Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall. Mit 55 Prozent erhalten etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland die Jahressonderzahlung des Arbeitgebers. Das zeigt die Online-Befragung von lohnspiegel.de, die vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) betreut wird.