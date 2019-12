Weihnachtschwimmen: Hoyer ragt heraus

Am vergangenen Samstag hat die TSG Abtsgmünd mit einem stark besetzten Team von 14 Schwimmern am Weihnachtsschwimmen der Aalener Sportallianz teilgenommen. Für einige Schwimmer der TSG war dies der erste Wettkampf. Bester Schwimmer war Christian Hoyer (Jahrgang 1995).

Hoyer ging insgesamt fünfmal an den Start. Hierbei belegte er viermal Platz zwei und gewann einmal Gold. Der vierte Platz im Mehrkampf in der offenen Wertung rundete sein Ergebnis ab. Jonas Riek (2005) ging ebenfalls fünfmal an den Start. Er erschwamm einmal Silber und viermal Bronze. Jannik Neidhart (2006) konnte bei fünf Starts fünfmal Silber gewinnen.

Müller wirddreimal Dritter

Gerrit Müller (2006) startete über 50 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken. Dabei schwamm er bei allen Starts auf Platz drei. Dimitri Nagler (2007) sicherte sich über 50 Meter Brust Silber.

Über 50 Meter Schmetterling erreichte er den dritten Platz. Maximilian Maier (2008) schwamm sich über 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen aufs Podest. Er gewann viermal Silber. Paul Schramm (2008) schwamm über die 50 Meter Brust eine starke Zeit und sicherte sich Gold. Bronze über 50 Meter Rücken rundeten sein starkes Ergebnis ab.

David Klein (2010) ging über 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken an den Start. Über 50 Meter Brust gewann er Silber, über 50 Meter Rücken Bronze und über 50 Meter Freistil schwamm er nur knapp am Podest vorbei auf Platz vier.

Eh stark unterwegs

Leah Eh (2006) sicherte sich über 50 Meter Brust einen starken dritten Platz und gewann Bronze. Über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken schwamm sie auf Platz vier.

Emma Schramm (2010) startete über 25 Meter Freistil und 25 Meter Brust und erschwamm zweimal den ersten Platz. Sofie Schramm (2010) gewann über 25 Meter Freistil und 25 Meter Rücken Silber.

Über 25 Meter Brust schwamm sie auf Platz drei. Hanna Eh (2011), eine der jüngsten Teilnehmer der TSG, gewann jeweils über 25 Meter Brust und 25 Meter Freistil Silber. Christian Hammer (2009) startete über die 25 Meter Brust, 25 Meter Rücken und 25 Meter Freistil und sicherte sich dreimal Gold.

Hugo Junginger (2011) gewann über 25 Meter Freistil den dritten Platz. Über 25 Meter Rücken und 25 Meter Brust gewann er sogar die Silbermedaille.