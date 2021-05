Weihnachtsbäume ziehen in den Stadtwald

In der letzten Vorweihnachtszeit hatten über 100 Weihnachtsbäume im Topf die Aalener Innenstadt dekoriert. Ein Teil dieser Bäume ist nun von den städtischen Forstwirten im Stadtwald eingepflanzt worden.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größer werdende Rolle. Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) hatte deshalb die Idee, die Weihnachtsbäume, welche in der Vorweihnachtszeit vor den einzelnen Geschäften in der Fußgängerzone standen, im Aalener Stadtwald zu pflanzen. Die ACA-Betriebe konnten sich nach Weihnachten entscheiden, ob sie die Bäume selbst einpflanzen oder für den Stadtwald spenden möchten. Über 60 Bäume kamen so zusammen, die über den Winter in der Stadtgärtnerei gepflegt wurden und nun einen neuen Platz im Stadtwald bekommen haben.

Anfang Mai wurden die Serbischen Fichten, auch Omorika-Fichten genannt, von den städtischen Forstwirten auf einer Freifläche im Stadtwald hinter dem Waldfriedhof eingepflanzt. Dank der Wurzelballen, die vor dem Einsetzen gut gewässert wurden, und des feuchten Waldbodens hoffen die Forstwirte auf ein gutes Anwachsen der Bäume. Die derzeit ungefähr 1,50 Meter hohen Bäume können eine Wuchshöhe von 30 bis 40 Meter erreichen und bis zu 200 Jahre alt werden.