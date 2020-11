Weihnachtsaktion: In Zeiten des Abstands Nähe zeigen

Gerade in der Zeit der Pandemie ist es dem Team von Freistil Design ein wichtiges Anliegen das soziale Engagement zu stärken und sich für andere Menschen einzusetzen. Wie schon 2019 hat sich die Werbeagentur rund um die Geschäftsführerinnen Tanja Hanitzsch, Juana Röder und Anna Franz auch in diesem Jahr eine besondere Aktion zu Weihnachten einfallen lassen. Im letzten Jahr gab es einzigartige, selbstgestaltete Weihnachtskugeln und auch zum Fest 2020 gibt es wieder Präsente mit einer ganz persönlichen Note. In Zusammenarbeit mit der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb und Beschäftigten der Ostalb-Werkstätten und dessen Bewohnern wurden am 13. Oktober 2020 individuelle Seifen gegossen.

Nicht nur der soziale Aspekt steht im Mittelpunkt der Aktion, durch die selbst gegossenen Seifen will das junge Kreativ-Team nochmals auf die Wichtigkeit von guter Hygiene und der Bedeutung des Händewaschens in Corona-Zeiten aufmerksam machen.

„Im Fokus stand für uns auch dieses Jahr eine Einrichtung vor Ort zu unterstützen“, betont Tanja Hanitzsch. Auch Michael Schubert, Regionalleiter der Behindertenhilfe Ostalb, war von Anfang an von der Aktion begeistert und ermöglichte es der Agentur unter Einhaltung aller nötigen Hygienemaßnahmen diesen Tag zu gestalten.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Designagentur und ihrer Idee ging es zum kreativen Part über. Aus Blüten, Düften und verschiedenen Farben kreierte jeder Teilnehmer seine ganz persönlichen Unikate – mit viel Spaß und Liebe hergestellt. Diese handgemachten Seifen lässt Freistil Design als besonderes Weihnachtsgeschenk ihren Geschäftspartnern zukommen. „Ich wünsche mir, dass die Freude, die bei dem Seifengießen aufkam, auch auf unsere Partner übertragen wird“, erklärt Juana Röder.

Die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb durfte sich neben der Seifenherstellung auch noch über eine Spende in Höhe von 300 Euro von der Agentur freuen. „Es hat mich sehr berührt, dass eine junge Agentur aus Aalen sich sozial engagiert und gemeinsam Zeit mit unseren Beschäftigten verbracht hat. Einfach eine tolle und für alle Seiten gewinnbringende und bereichernde Aktion“, so Michael Schubert.

Denn neben der finanziellen Hilfe ist dem Team von Freistil Design vor allem der persönliche und menschliche Kontakt bei der Seifen-Aktion wichtig. „Menschen zu begegnen, mit ihnen in den Austausch zu gehen und ihre Begeisterung zu teilen, bestärkt mich in dem Wissen, dass es wichtig ist, auf soziales Engagement aufmerksam zu machen“, erläutert Anna Franz.