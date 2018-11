Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung: Fluchtursachen bekämpfen

„Helfen bringt Freude“ hieß es auch im vergangenen Jahr. Im Rahmen der Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ wurden zahlreiche Initativen unterstützt. In unserer Region haben die Comboni-Missionare, der Freundeskreis Uganda sowie mehrere Caritas-Initiativen von den gesammelten Spenden der Leser profitiert.

Der „Freundeskreis Uganda“ aus Aalen engagiert sich in Uganda für Aidswaisen. Herzstück des Freundeskreises ist das sogenannte „Motherhouse“, ein Waisenhaus. Hier leben etwa 20 bis 30 Kinder in verschiedenen Altersstufen, vom Säugling bis zum Studenten. Mit Hilfe der Weihnachtsaktion konnte im vergangenen Jahr und im Vorjahr ein renovierungsbedürftiger Teil des Hauses, in dem die Mädchen leben, erneuert werden. So blätterte die Farbe von den Wänden, die Dachrinen marode und die Möbel abgewohnt. Auch konnte man ein neues Haus, in dem die Jungen untergebracht sind, bauen. Florian Heusel vom Freundeskreis Uganda freute sich über 2550 Euro, die in den Neubau, der insgesamt etwa 30 000 Euro gekostet hat, geflossen sind.

Die Comboni-Missionare engagieren sich im Südsudan. Dort hungern schätzungsweise sieben Millionen Menschen und sind vom Hungertod bedroht. Grundnahrungsmittel und Trinkwasser sind knapp. Mangelernährung und Krankheiten sind an der Tagesordnung und breiten sich in dem feucht-tropischen Land immer mehr aus. Besonders leiden die Kinder. Auch hier konnte im vergangenen Jahr mit Spendengeldern geholfen werden.

Hilfe für Geflüchtete

Auch das Mutter-Kind-Projekt in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle (LEA) hat von Spenden profitiert. Alleinreisende Frauen aus Afrika, aus Syrien, aus Indien oder auch vom Balkan haben in ihrem Heimatland, auf der Flucht und in Flüchtlingscamps häufig Schreckliches erlebt und sind aus diesem Grund oft schwer traumatisiert. Eine Psychologin und ein Psychologe kümmern sich speziell um diese Migrantinnen. Aber auch die Mitarbeiterinnen des Mutter-Kind-Projekts der Caritas Ost-Württemberg nehmen sich der Frauen und ihrer Kinder an und bieten ihnen mit verschiedenen Aktivitäten Abwechslung im oft tristen Alltag in der LEA.

Die „Initiative Integration“ ist ein Zusammenschlusses von engagierten Bürgerinnen und Bürgern Lauchheims. Das Projekt möchte eine faire Willkommens- und Begleitkultur fördern und Hilfe zur Selbsthilfe geben.

Bei der Caritas - Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderung finden Geflüchtete Ansprechpartner und Hilfe in den verschiedensten Bereichen, wie Wohnungssuche, Sprachkurse oder Ausbildung.