Weihnachtliche Klänge erfüllen das THG

Mit einem abwechslungsreichen Programm haben sich die vielfältigen Musikensembles des Theodor-Heuss-Gymnasiums bei ihrem traditionellen Adventskonzert präsentiert, das nach zwei Jahren Corona-Pause in den Räumlichkeiten der Schule stattfand.

Die zahlreich erschienenen Zuhörer wurden zu Beginn des Konzerts mit der vom Blechbläser-Ensemble vorgetragenen Ouvertüre aus der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel begrüßt. Schulleiter Christoph Hatscher brachte in seinen anschließenden Grußworten seine Freude darüber zum Ausdruck, dass mit dem Adventskonzert eine langjährige Tradition des THG wieder aufgenommen werden konnte, die in der meist hektischen Vorweihnachtszeit zum Innehalten einlade.

Das Blasorchester unter der Leitung von Hans-Ulrich Wezstein forderte mit „Macht hoch die Tür“ das Publikum zum Mitsingen auf, womit das gemeinsame Erleben von Anfang an im Zentrum des gelungenen und kurzweiligen Abends stand.

Mit den Stücken „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Santa Claus Is Coming To Town“ stellten Lea Balle und Ben Wegener als Saxophon-Duett ihr Können unter Beweis. Auch die Musikerinnen des in diesem Schuljahr frisch aus der Taufe gehobenen Klarinetten-Ensembles, das von Christine Messerschmidt geleitet wird, konnten mit ihren musikalischen Leistungen überzeugen.

Das Posaunen-Ensemble von Hans-Ulrich Wezstein ließ anschließend die „Christmas Serenade“ erklingen, bevor der Chor des THG mit seinen jungen Sängerinnen und Sängern aus unterschiedlichen Klassenstufen auftrat. Unter der Leitung von Christiane Nissen erklangen mehrere Adventsklassiker: „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Christmas In The Old Man’s Hat“ – beide superb am Klavier begleitet von Paul Schmidt und Jana Schönle.

Das Blechbläser-Ensemble unter der Leitung von Sebastian Hahn und Hans-Ulrich Wezstein, nun verstärkt durch Christian Brunk am Schlagzeug und Kerstin Freimann am Piano, erhöhte nun mit dem Petula Clark-Klassiker „Downtown“ aus den 60er-Jahren die Lautstärke, um so das Publikum auf die Klangfülle von Big Band und Blasorchester vorzubereiten.

Und die jungen Musikerinnen und Musiker der Big Band unter der Leitung von Sebastian Hahn ließen mit ihren Instrumenten förmlich das Schulhaus erbeben. Ihr herausragendes musikalisches Talent konnten vor allem die Solistinnen und Solisten Christian Brunk, Kerstin Freimann, Noel Reibstein, Ben Wegener, Finn Lippold und Valentin Mauß unter Beweis stellen. Das Repertoire der Big Band reichte von dem beschwingten „Tequila“ bis zu den beiden „Jazz-Fanfaren“ aus der Feder von Sebastian Hahn selbst.

Danach war es wieder Zeit, das Publikum zum Mitsingen zu bewegen, was mit „Maria durch ein Dornwald ging“ gelang und das THG mit vorweihnachtlichen Klängen füllte.

Einen klanglichen und optischen Höhepunkt des Konzerts stellte das von Chor und Blasorchester gemeinsam dargebotene „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy dar.

Aus dem Soundtrack zum Film „Highlander“ spielte das Blasorchester unter Leitung von Hans-Ulrich Wezstein die Ballade „Who Wants To Live Forever“ in einem Arrangement für Blasorchester und Solo-Klarinette. Die Solistin Evi Rothenhäusler gewann mit ihrem entzückenden Spiel die Herzen des Publikums und wurde dafür mit einem enormen Applaus belohnt.

Mit welcher Hingabe und Begeisterung Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer an ihren Instrumenten agieren, konnte man auch in den abschließenden Stücken des Blasorchesters deutlich hören. Mit „A Christmas Fantasia“ von Ayatey Shabazz und „O du fröhliche“ gelang es den jungen Musikerinnen und Musikern noch einmal die Stimmung der Adventszeit – von beschwingt fröhlich bis besinnlich – einzufangen. Die hervorragenden musikalischen Leistungen aller Beteiligten wurden mit lang anhaltendem Applaus belohnt, sodass das Blasorchester sich mit einer kleinen Zugabe bedankte.