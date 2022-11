Weihnachten über dem Strich? Kein Muss

Die zwei Siege zuletzt haben ihre Wirkung gezeigt: Die Stimmung beim Fußball-Regionalligisten aus Aalen ist deutlich besser geworden. „Die Jungs sind gut drauf.“ Man beeinflusse das, was man beeinflussen könne, lässt VfR-Cheftrainer Tobias Cramer immer wieder anklingen. Sprich: Die Mannschaft ist gewillt, den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest sportlich zu schaffen. Alles andere muss auf anderer Ebene geklärt werden. Die nächste Aufgabe ist das letzte Heimspiel in 2022, das Duell gegen Freiberg an diesem Samstag (14 Uhr) in der Ostalb Arena.

Da war doch was, oder? Klar, mit diesem Spiel begann die Mini-Serie von zwei Siegen zum Ligastart. Sicher nicht verdient, aber erzwungen gewann der VfR Aalen durch ein spätes Tor von Jonas Arcalean mit 2:1. Es schien der Auftakt zu einer besseren Saison zu werden.

Ein paar Spieltage später allerdings drehte sich das Bild. Nicht nur, weil Aalen plötzlich auch Spiele verloren geben musste. Die Insolvenz und der Abzug von neun Punkten ließ den hoffnungsvoll gestarteten VfR aus Aalen ans Ende der Tabelle stürzen. Da stehen sie nicht mehr. Aktuell Platz 17, mit zwölf Zählern auf der Habenseite hat der VfR zumindest noch die realistische Chance, die Abstiegszone vor Weihnachten wieder zu verlassen. Ein Sieg gegen Freiberg vorausgesetzt, könnte man schon am Samstag einen Platz klettern und Eintracht Trier (13 Punkte) von Tabellenplatz 16 verdrängen. „Wenn das funktioniert mit den drei Punkten, dann kann man die anderen Mannschaften weiter unter Druck setzen.“ Generell hat der VfR dann auch weiter die Chance, vor Weihnachten aus der Abstiegszone zu klettern.

„Es wäre schön, aber es ist kein Muss. Ich habe in meiner Karriere als Trainer schon oft erlebt, dass man auch zum Ende der Saison hin das Ding noch wuppen kann.“ Sprich: Zur Winterpause ist noch keine Mannschaft aus irgendeiner Liga abgestiegen. Es gehe darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. „Wir hoffen, dass die Leistungsbereitschaft genauso passt, wie in den vergangenen Spielen.“ Dann erhöht sich die Chance, den dritten Sieg in Folge zu feiern. Jener Matchwinner aus dem Hinspiel gegen Freiberg, Jonas Arcalean, ist übrigens in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Ein Mann für die Startelf ist er nach drei Wochen ohne Spielpraxis sicher nicht. Handlungsbedarf, den gibt es bei der Aufstellung eigentlich sowieso nicht. Cramer selbst setzt nämlich aus Überzeugung gern auf das Siegerteam.

„Grundsätzlich muss man sagen, wenn man sich das Video vom Spiel gegen Frankfurt anschaut, dann war das über weite Strecken sehr überzeugend.“ Dennoch hielt sich Cramer am Freitagmittag auf der Pressekonferenz noch zurück. Der Grund: das Abschlusstraining am Nachmittag. Zurück zu Stürmer Arcalean und seiner Gefühlslage. „Er hat natürlich noch eine leichte Reizung im Knie und spürt noch etwas.“ Anders ist die Sachlage bei Paolo Maiella, der bekanntlich beim 2:1-Sieg über den FSV zu einem Kurzeinsatz kam. „Er kommt mit seiner Maske sehr gut klar. Natürlich fehlen noch ein paar Körner, aber wir wissen, was wir an ihm haben.“

Der Gegner aus Freiberg hat zuletzt einen 3:1-Sieg über Barockstadt Fulda-Lehnerz gefeiert und kommt mit „einem guten Gefühl in die Ostalb Arena“. Die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann steht mit 18 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. „Sie sind, wenn man den Kader betrachtet, einfach unter Wert geschlagen“, sagt Cramer über den durchaus ambitionierten Aufsteiger. „Die Qualität der Mannschaft ist schon sehr sehr gut.“ Besondere Gefahr, die herrsche immer bei Standardsituationen. Zuletzt fehlte Freiberg da allerdings oft das Spielglück. In den 60 Minuten im ersten Saisonspiel gegen Aalen war das noch anders. Die Leistung der Aalener war zuletzt allerdings überzeugend. Kritikpunkte, die gab es dennoch, und zwar auch auf Trainerseite. Die Systemumstellung auf eine Doppel-Sechs brachte Unruhe. Das wurde mit der Mannschaft besprochen. „Da bin ich so ehrlich. Wir müssen auch Entscheidungen reflektieren, die nicht so gut waren“, gibt Cramer unumwunden eigene Fehler zu. Perfekt sind sie eben noch nicht in Aalen, aber erfolgreich würde in dieser Phase auch reichen.