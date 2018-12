Weihnachten in überfüllten Kirchen

In teilweise überfüllten Kirchen haben Christen beider Konfessionen Weihnachten gefeiert. Begleitet wurden die Gottesdienste von großartiger Kirchenmusik, vorgetragen von Chören, Gesangssolisten und Musikern.

Viele hundert Gottesdienstbesucher sind am ersten Weihnachtsfeiertag zur Festmesse in der Salvatorkirche zusammengekommen. Pater Shiju Mathew zog feierlich mit einer großen Schaar Ministranten in die Kirche ein. Den Einzug begleitete der Salvatororganist Konrad Bader, dem Anlass entsprechend, sehr majestätisch an der Orgel. Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes übernahm der Chor der Salvatorkirche, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Es war die Cäcilienmesse zu hören. Diese Messe ist wohl das bekannteste kirchenmusikalische Werk von Charles Gounod. Chordirektor Hans-Peter Haas dirigierte Chor, Solisten und Orgel gewohnt sicher durch alle Teile dieser Komposition.

Weihnachtsbotschaft bringt Licht ins Leben

Pater Mathew nahm in seiner Predigt die Weihnachtsbotschaft aus dem Johannesevangelium zum Thema. Er sagte: drei Worte – Licht, Leben und Liebe – könnten den Menschen helfen, die Weihnachtsbotschaft besser zu verstehen. Durch Christi Leben und seine Botschaft sei Licht hineingekommen in das Dunkel so vieler Fragen der Menschen. In Christus hätten die Menschen eine gute Orientierung für ihren Lebensweg.

Am Ende des Gottesdienstes sangen traditionsgemäß Chor, Gemeinde, Orgel und Solotrompete, gespielt von Werner Wohlfart, gemeinsam das Lied „Oh du Fröhliche“. Zum Auszug spielte Musikdirektor Konrad Bader die Toccata in D-Dur von Matthias Nagel. Ein Werk, das wie für die Orgel der Salvatorkirche geschaffen ist. Die Festgottesdienstgemeinde dankte mit lange anhaltenden Beifall.

Der Heizung wegen in Sankt Elisabeth

Der Notfall, der noch nicht reparierten Heizung in der Marienkirche, wurde zum Glücksfall in Sankt Elisabeth. Zum zweiten Mal wurde die weihnachtliche Festmesse mit Chor, Orchester und Orgel in die Kirche im Grauleshof verlegt. Sehr zur Freude vom dortigen Pfarrer Franz Maiwurm. Er hieß die über 70 Mitwirkenden des Chores und des Orchesters der Marienkirche mit großem Beifall der Gemeinde und der Heimbewohner willkommen. Unter Leitung von Chordirektor Ralph Häcker erklang die sinfonische Liedkantate „Weihnachten“ von Georg Dücker.

Die eingängigen Lieder des Chores und das vielseitig besetzte Orchester mit Flöten, Oboen, Klarinetten, Hörnern, Trompeten, Posaunen, Pauken, Glockenspiel und Streichern verlieh der Kantate eine große Feierlichkeit. Teresa Nar begleitete an der Orgel und imponierte mit einem festlichen Nachspiel, dem Präludium aus der Pastoralsonate G-Dur von Josef Gabriel Rheinberger.

In seiner Ansprache ging Pfarrer Maiwurm auf den Johannes-Prolog ein, der die Menschwerdung des Gottessohnes zum Inhalt hat. Das neugeborene Jesuskind hatte kein Zuhause und erschien zuerst den Hirten, den Ärmsten des Volkes. „Gott hat also Sehnsucht nach den Menschen und schenkt ihnen Geborgenheit und Liebe“, übertrug Maiwurm die Botschaft auf die heutige Zeit.

Heiligabend in der evangelischen Stadtkirche

Der Heilige Abend begann in der evangelischen Stadtkirche in Aalen mit einem Familiengottesdienst und der Aufführung des Krippenspieles: Die geheimnisvolle Zeit der Geschenke. So fragte Pfarrer Bernhard Richter in seiner Ansprache: „Gibt es auch ein Geschenk, das nicht ausgepackt wird, weil es keine Beachtung findet?“ In der Fülle der Geschenke dürfe nicht vergessen werden, welches das wichtigste aller Geschenke sei: „Gott wird Mensch. Jesus ist geboren. Lasst uns neugierig bleiben, was dieses Geschenk uns in Zukunft alles bereit hält“, so der Stadtkirchenpfarrer. Der Flötenkreis unter Leitung von Vera Theuer sorgte für die festliche Ausgestaltung des Gottesdienstes.

Dekan Drescher erinnert an die am Rande der Gesellschaft

In der Christvesper in der Stadtkirche, die von der Kantorei musikalisch umrahmt wurde ging Dekan Ralf Drescher in seiner Predigt der Frage nach: „Aber was ist mit den Anderen, mit denen an den Hecken und Zäunen, mit denen, die nicht teilhaben am Wohlstand, die sich’s nicht leisten können, zur Ruhe zu kommen, oder gar von ihren Wüschen und Sehnsüchten zu träumen, weil sie daran zerbrechen würden?“ Diese Frage müsse beunruhigen. Denn längst werde in weiten Teilen der Gesellschaft – auch in der Kirche – der gesamte Querschnitt der Bevölkerung nicht mehr abgebildet. Hier klaffe ganz offensichtlich eine immer größer werdende Lücke. Das sei aufs Ganze gesehen nicht nur ungerecht, das sei auch gefährlich. Denn wer die Mitte der Gesellschaft verspiele, der setze am Ende des Tages die Stabilität und die Sicherheit des Ganzen aufs Spiel, sagte der evangelische Dekan.

Am zweiten Feiertag gab es in der Stadtkirche einen Gottesdienst mit Pfarrer Bernhard Richter, in dem traditionell die Tamilen im Gottesdienst sind und der Opfer der Tsunami-Katastrophe im Jahre 2004 gedacht wird. In diesem Jahr wurde jedoch auch der aktuellen Ereignisse in Indonesien und der Opfer dort gedacht. Das Opfer war kurzfristig verändert worden und für die Hilfsmassnahmen in Indonesien bestimmt.