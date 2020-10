Mit großer Begeisterung hat sich Dorothee Zoller an das Nähen von Alltagsmasken gesetzt, um diese gegen eine Spende für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abzugeben. Sowohl im Heideladen in Oberkochen als auch in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Aalen hat sie ihre farbenfrohen und liebevoll genähten Masken angeboten. Es freut sie sehr, dass bisher 500 Euro an Spenden zusammengekommen sind.

„Damit kann die Sammelstelle in Aalen Kuscheltiere, Schulsachen, Hygieneartikel, Spielsachen und Süßigkeiten kaufen, um Schuhkartongeschenke für bedürftige Kinder in Osteuropa zu füllen“, sagte Dorothee Zoller bei der Spendenübergabe zusammen mit Victoria Sieben vom Heideladen. „Es war super, dass der Heideladen und die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Aalen Platz für die Masken zur Verfügung gestellt und dass so viele Menschen für die Aktion ,Weihnachten im Schuhkarton’ gespendet haben.“

„Jetzt erst recht“, fasst die Aalener Sammelstellen-Leiterin, Daniela Ranck, die Motivation für die Jubiläumssaison von „Weihnachten im Schuhkarton“ zusammen. Zum 25. Mal ruft die christliche Organisation Samaritan’s Purse (ehemals „Geschenke der Hoffnung“) dazu auf, Schuhkartons mit neuen Geschenken für bedürftige Kinder zu füllen. Seit dem Start wurden mehr als 8,5 Millionen Mädchen und Jungen mit Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum beschenkt. „Neben der Freude über dieses unerwartete und oftmals erste Geschenk des Lebens erfahren die beschenkten Kinder durch die Partner vor Ort auch von Gottes Liebe“, so Daniela Ranck. Gerade in der jetzigen Krise sei diese Botschaft ein wichtiges Hoffnungszeichen.

Packtipps und Abgabeorte sind auf der Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch vorgefertigte Schuhkartons bestellt werden. Zwischen dem 9. und 16. November sollen die Geschenkpakete bei den Annahmestellen abgegeben werden. Um die Gesamtaktion zu finanzieren, empfiehlt der Verein eine Spende von zehn Euro pro beschenktem Kind. Wer keine Zeit zum Selberpacken hat, kann für 30 Euro sein Paket online auf die Reise schicken (www.online-packen.org). Im Rahmen der weltweiten Aktion sollen in diesem Jahr rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und der Ukraine.