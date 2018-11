Oft kommt in der Weihnachtshektik die Botschaft des Advents zu kurz. Das soll sich ändern: „Wir bieten Weihnachten auf WhatsApp“, sagt Diakon Michael Junge von der katholischen Kirche in Aalen. Täglich kommen über diesen Dienst ein Impuls, eine Spiel- oder Bastelidee.

Weihnachten auf WhatsApp soll ein kurzer Moment des Nachdenkens in der hektischen Zeit sein. „Es ist einfacher, als wenn man sich selbst jeden Tag etwas überlegen muss, was man mit den Kindern in der Adventszeit machen könnte“, sagt Maria Esseling, Kirchengemeinderätin in Sankt Maria und vierfache Mutter. Man müsse auch nicht jeden Tag alles umsetzen. Doch allein das Erinnertwerden mache schon viel aus. Zudem stünden moderne Medien auch der Kirche gut zu Gesicht.