„Weichen für die Zukunft müssen jetzt gestellt werden“

„Sparen first, Bildung second?!" Unter diesem Motto firmiert sich Widerstand gegen den baden-württembergischen Hochschulfinanzierungsvertrag 2021, dessen Eckpunkte aktuell verhandelt werden. Dabei haben die Hochschulen einen zusätzlichen Bedarf von 470 Millionen Euro angemeldet, während die Landesregierung aktuell nur 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. Deshalb gehen die Studierenden im Land am Donnerstag, 17. Oktober, in Stuttgart für eine bessere Finanzierung der Hochschulausbildung auf die Straße. Auch Professor Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, hat in einer Pressemitteilung „deutliche Korrekturen“ gefordert.

„Die Hochschulen haben in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben übernommen, ohne dafür die erforderlichen zusätzlichen Ressourcen zu erhalten“, wird Schneider in der Pressemitteilung zitiert. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass sich die Kosten für den laufenden Betrieb erhöht hätten: Die Zahl der Studierenden sei „deutlich höher als vor zehn Jahren“, die Digitalisierung und neue technische Entwicklungen würden zusätzliche Kosten verursachen. Laut einer Berechnung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg seien die Mittel pro Studierendem und Jahr seit 2001 aber trotzdem um 1500 Euro gesunken, wird in der pressemitteilung moniert.

International mobile, hochqualifizierte Talente aus dem In- und Ausland ließen sich nur für Studium, Lehre und Forschung an baden-württembergischen Hochschulen gewinnen, wenn sie „attraktive und konkurrenzfähige Rahmenbedingungen vorfinden“, heißt es in der Erklärung. Doch diese hätten sich in den vergangenen Jahren „stetig verschlechtert“.

Deshalb würden die Hochschulrektoren und die Studierenden jetzt unisono Alarm schlagen: Ohne ausreichende Finanzierung werde es spätestens im Jahr 2021 zu harten Einschnitten kommen, signifikante Qualitätseinbußen müssen dann in Kauf genommen werden. Dies könnte auch bedeuten, dass Studienplätze in größerem Umfang gestrichen werden müssten.

„Wir laufen Gefahr, in wichtigen Zukunftsfeldern wie Energieforschung, Mobilität, den Data Sciences oder im Bereich Gesundheit den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren, wenn es uns nicht gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen als Qualifizierungs- und Innovationszentren zukunftsfähig zu erhalten", betont Rektor Schneider und fordert: „Die Weichen für die Zukunft müssen jetzt gestellt werden!" Um die drohende Festschreibung der bestehenden Unterfinanzierung zu verhindern, müssten jetzt dringlich Korrekturen vorgenommen werden. Konkret fordert Schneider folgende Maßnahmen für eine gesicherte Finanzierung der Hochschulausbildung:

zusätzlich 1000 Euro im Jahr pro Studentin und Student, um die rückläufige Finanzierung der vergangenen Jahre zumindest teilweise zu kompensieren.

Überführung der befristeten Mittel für den Ausbau an den Hochschulen in die Grundfinanzierung

jährliche Erhöhung der Gesamtfinanzierung um drei Prozent, um nicht wieder in die Probleme einer schleichend rückläufigen Finanzierung zu geraten sowie

ein Investitionsprogramm für innovative Lehrformate und Digitalisierung