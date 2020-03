Rund 170 Frauen aus dem gesamten Ostalbkreis sind am Sonntag zu einer Matinee aus Anlass des Internationalen Frauentages ins Landratsamt nach Aalen gekommen. Das Treffen stand unter dem Motto „weiblich, gesund und munter“.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Ostalbkreises, Carmen Venus, begrüßte die Frauen und machte dabei deutlich, dass es in der Gesellschaft die Vielfalt und die Einzigartigkeit der Frauen herauszustellen gelte.

„Frau sein gefährdet Ihre Gesundheit“ – diese provokante These stellte die Medizinjournalistin Christina Berndt in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Sie betonte, dass der weibliche Körper sich physiologisch, anatomisch und hormonell vom männlichen Körper unterscheide. Dies werde in der von Männern dominierten Medizin viel zu wenig berücksichtigt, obwohl es dazu Studien mit eindeutigen Ergebnissen gebe.

Als Beispiele nannte Brandt, dass Frauen die gleiche Dosis an Medikamenten verschrieben bekämen wie Männer, obwohl sie leichter und kleiner seien. Viele Ärzte würden Frauen einfach nicht ernst nehmen und ihnen auch vorschnell Antidepressiva verordnen. Zu selten berücksichtigt würde auch, dass Frauen bei einem Herzinfarkt andere Symptome als Männer hätten und daher häufiger daran sterben würden.

Berndt ging auch auf das Thema Brustimplantate ein und gab zu bedenken, dass in seltenen Fällen solche Implantate zu Lymphdrüsenkrebs führten. Doch dies werde unter dem Deckel gehalten. Sehr gefährlich im Hinblick auf ein erhöhtes Thromboserisiko seien auch die Antibabypillen der dritten und vierten Generation.

Den Aspekt „munter und fröhlich sein“ beleuchtete die Schauspielerin und Charismaexpertin Reingard Gschaider. Sie erzählte dabei so manch amüsante Geschichte, hob die Bedeutung des Humors für Körper und Seele hervor und empfahl den Frauen, das grundlose Lachen in die morgendliche Routine aufzunehmen.

Die Veranstaltung wurde von Sängerin Carina Deutscher und von Gitarrist Maurizio Orlando musikalisch umrahmt.