Wegkamp verlässt den VfR

Kurz vor Schließung des Transferfensters an diesem Freitag hat sich im Kader des Fußball-Drittligisten VfR Aalen noch etwas getan. Stürmer Gerrit Wegkamp (25) verlässt die Aalener und schließt sich mit sofortiger Wirkung Liga-Konkurrent Sportfreunde Lotte an.

„Gerrit war mit seiner aktuellen Situation beim VfR Aalen nicht mehr zufrieden und sieht in Lotte für sich bessere Chancen. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechselwunsch entsprochen. Gerrit hat sich während seiner Zeit beim VfR stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich jederzeit vorbildlich verhalten. Wir bedanken uns für seine gezeigten Leistungen und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles Gute", kommentierte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR, den Transfer.

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. In Lotte unterschrieb er bis 30. Juni 2019 und ist wieder näher an seiner Heimat. Wegkamp wechselte 2015 vom FC Bayern München II nach Aalen, bestritt 107 Spiele und erzielte 23 Treffer. In dieser Saison kam der Angreifer bisher in allen fünf Partien zum Einsatz, erzielte aber kein Tor.