Gehfußball als eigenständiger Sport dürfte wohl selbst Fußballenthusiasten bisher kaum ein Begriff sein. Jürgen Lindig tritt mit der Motivation an, dies zu ändern. Der langjährige TSG-Spieler organisiert bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beinahe alles und ist damit ein wahrer Vorzeige-Ehrenamtlicher.

2018 initiierte er unter anderem auch die Gehfußballgruppe im Verein. Der Sport kommt ursprünglich aus England und ist eine Variante des klassischen Fußballs für Menschen, die aufgrund mangelnder Mobilität, etwa nach Verletzungen oder mit zunehmendem Alter, nicht mehr die traditionelle Variante ausüben können. Nachdem während der Pandemie weniger Spieler zu den Trainings gekommen waren, suchte die Abteilung aktiv nach neuen Mitspielern und öffnete sich auch für Spieler unter 50 Jahren sowie für Frauen. „Da kamen dann jüngere Spieler dazu, die teilweise gar keinen Fußballhintergrund hatten. Bei den Frauen gibt es bisher das Problem, dass es nach dem aktiven Bereich eigentlich keine Mannschaften für ältere Frauen gibt, wie beim Männerbereich mit den AH-Abteilungen“, erzählt Lindig. Dafür gebe es einfach zu wenige Frauen, die nach der aktiven Laufbahn noch weiterspielen würden. Diese Lücke wird in Hofherrnweiler nun auch mit dem Gehfußball geschlossen. Bei vielen Abteilungen bedeutete die Coronapandemie das Ende des Gehfußballs. In der Weststadt stieg der Zuspruch durch die Öffnung für Jüngere Mitspieler und Frauen. Mittlerweile zählt die Sparte gut 30 Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 27 und 78. Viele Spielerinnen und Spieler hätten ohne das Gehfußballangebot überhaupt nicht zum Fußball gefunden und tun jetzt jede Woche etwas für ihre Gesundheit. Für dieses Engagement wurde Jürgen Lindig nun bei der DFB-Ehrenamtsehrung Ostwürttemberg ausgezeichnet. Bei der Ehrung in Giengen

„Die Auszeichnung freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass die Abteilung in Zukunft weiterwächst und noch mehr Aufmerksamkeit bekommt“, so Lindig. „Wir sind der einzige Verein im Umkreis, der eine Gehfußballabteilung hat. Es wäre schön, wenn sich zukünftig auch bei anderen Vereinen Gruppen bilden. Dann könnte man auch vermehrt einen Spielbetrieb organisieren.“

Die Gehfußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trainieren immer mittwochs von 19 Uhr bis 20.30 Uhr.