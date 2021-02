Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße ist am Auto einer 42-Jährigen am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr der vordere rechte Reifen geplatzt. Hierdurch fuhr sie mit dem Fahrzeug gegen einen Pfeiler, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.