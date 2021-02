Wegen Corona: Aalener Rocker „Imprudence“ lassen 30 Jahre alten Song aufleben

Um der Corona-Tristesse ein wenig zu entfliehen und weil es einfach so unglaublich gut passt, haben die Aalener Independent-Rocker von The Imprudence einen nahezu 30 Jahre alten Song wieder aufleben lassen. „Good Times Come Back“ wurde coronagerecht – leicht modifiziert und per „Distance Recording“ – neu eingespielt.

Das Lied ist fast so alt wie die Band selbst. Im November 2019 feierten The Imprudence im Frapé ihren 30. Geburtstag. Am 30. Juni 1990 gaben sie ihr offizielles Debüt in Essingen-Tauchenweiler. Offiziell deshalb, weil es vom ersten Konzert im Oktober 1989 kein Plakat mehr gibt.

Auch wenn es, so erklärte Teufel beim Geburtstag 30 Jahre später, wohl ein denkwürdiger erster Auftritt war: „Wir hatten damals noch keinen Bandnamen. So haben wir einfach das Publikum abstimmen lassen.“ Das entschied sich dann für The Imprudence, zu Deutsch: Der Leichtsinn. „Money For The Rich wäre die Alternative gewesen“, sinniert Teufel, „auch nicht schlecht“, fügt er lachend an. Im September 1991 entstand dann das Lied von den guten Zeiten, die wieder kommen. „Der Titel hat sich für eine Wiederaufnahme einfach angeboten“, sagt Teufel beim Telefoninterview.

Auch in Corona-Zeiten treffen sich die fünf Musiker regelmäßig – aber eben per Skype, sagt Teufel, „wir nennen das Café Prudence“. Dabei überlegen die fünf Herren in gemütlicher Runde, was man machen kann, „damit man was macht“.

Getrennt voneinander spielten sie das Stück neu ein und nahmen auch ein Video auf. „Wir haben uns natürlich alle vorher testen lassen“, blickt Teufel zurück, „die Idee war: Wir stellen eine Kamera in die Mitte und springen dann zweieinhalb Minuten drumrum.“ Gesagt, getan. Und wann wurde das Video aufgenommen? Teufel antwortet kurz und knackig: „Das tut nichts zur Sache.“

+++Hier geht's zum Video+++

Natürlich fehlen der Band, die zu den ältesten noch live spielende Rockbands in der Gegend zählt, in Corona-Zeiten die Konzerte, die Liveauftritte. „Aber“, fügt Roland Teufel an: „Wir würden ganz gerne mal wieder gemeinsam proben, Spaß haben an der Musik.“ Denn den hatte die Band beim Videodreh.

„Handgemachte Musik, so wie wir sie machen, befindet sich seit Jahren im freien Fall, auch schon vor Corona“, erklärt Imprudence-Sänger Teufel, „und da ist auch irgend wie kein Ende in Sicht. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll...“

Ein neues Video sei schon lange auf dem Plan gestanden, sagt Teufel, „es ist ja im Moment die einzige Möglichkeit, Musik unters Volk zu bringen – nur dieses Medium funktioniert.“ Kein Wunder, das „Good Times Come Back“ kein Einzelstück bleiben soll. „Auf jeden Fall mehr davon“, verspricht Teufel ganz zum Schluss.

The Imprudence sind: Jörg Ilg (Gitarre), Chris Ritter (Bass), Jan Borst (Gitarre), Roland Teufel (Gesang) und Valentin Rettenmaier (Schlagzeug).