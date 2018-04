Wege in den Beruf

Bereits zum dritten Mal starten die beiden Berufswerberinnen Julia Wilhelm und Anna Linda Wächter ihr besonderes Angebot für Migrantinnen. Berufsorientierung ohne lange Wege und ohne komplizierte Verfahren, das bietet das Frauenangebot innerhalb des ESF-geförderten Projektes „Der Weg zum Erfolg (2)“ mit Sitz im Aalener Wirtschaftszentrum. Willkommen sind alle Frauen, mit und ohne Kinder, die sich beruflich auf einen neuen Weg begeben wollen und darin Unterstützung suchen. Wilhelm und Wächter laden ein zur kostenlosen Info-Veranstaltung zum Thema „Perspektiven gemeinsam schaffen – Wohin will ich mich beruflich entwickeln?“ am Montag, 7. Mai, um 10 Uhr in das Gemeindezentrum Martinskirche (Pelzwasen), Zebertstraße 37 bis 39 in Aalen, oder um 13 Uhr in das WiZ, Ulmer Straße 124 in Aalen.