Weder Narrenbaum noch Rathaussturm

Bundsweit demonstriert die Tierrechtsorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) dieser Tage gegen Tierverkäufe in Baumärkten. Am Montag waren Alena Thielert und Marco Selb zum Demonstrationsauftakt in Bad Waldsee – zwölf weitere Städte stehen in den nächsten Tagen auf dem Plan.

Vor dem Hagebaumarkt hält Selb – leicht bekleidet, mit Plüsch-Hasenohren auf dem Kopf auf einem Einkaufswagen sitzend – ein Schild mit der Aufschrift „Kein Tierverkauf in Baumärkten“ in die Luft.