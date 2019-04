Wechsel in der Leitung des Kreisseniorenrates

Mit großem Dank für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzende des Kreisseniorenrates ist Heidi Schroedter verabschiedet worden. Als Nachfolger wählte die Mitgliederversammlung einstimmig Günter Höschle. Auch die übrigen Vorstandsämter wurden weitgehend neu besetzt. Künftig sollen neue Akzente in der Seniorenarbeit gesetzt werden.

Margit Schiele, die stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Soziales, überbrachte für den erkrankten Sozialdezernenten Josef Rettenmaier den Dank des Landkreises. Schroedter habe den Kreisseniorenrat die letzten zehn Jahre geprägt. in zahlreichen Veranstaltungen habe sie die Bedeutung der Seniorenarbeit in die Öffentlichkeit getragen. Den Schwerpunkt ihrer Leitungsaufgabe lag im vergangenen Jahr im Bereich bedarfsgerechtes und barrierefreies Wohnen gesetzt. Verabschiedet wurden auch Herbert Mödl als Schriftführer und Robert Dietrich als Beisitzer. Man werde spüren, dass dieses Dreigestirn in der Leitung des Kreisseniorenrates künftig nicht mehr zur Verfügung stehe, bedauerte Schiele.

Im Blick auf die demografische Entwicklung werde die Seniorenarbeit immer wichtiger, betonte Günter Höschle als neuer Vorsitzender. In den Bereichen Mobilität, Wohnen, Freizeit, Bildung, Pflege und Gesundheit gelte es, neue Akzente zu setzen. Seine berufliche Arbeit im Landratsamt habe 1974 begonnen, wo er unter anderem als Amtsleiter für Schule und Bildung Erfahrung sammeln konnte. Er wisse, wie wichtig ein gutes Netzwerk für die Seniorenarbeit sei.

Den Dank für die scheidenden Vorstandsmitglieder verband Marcella Bolsinger, Seniorenbeauftagte der Stadt Aalen, mit der Freude auf gute Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Sie leitete dessen Neuwahl auf zwei Jahre. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Irene Dujim, Schriftführerin wurde Sarah Heide, Kassier Franz Schaffrath, Kassenprüfer Anton Haas und Johann Hoffer, Pressewart bleibt Johannes Müller. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Hans-Dieter Bolten, Natalie Pfeffer, Margot Wagner und Renate Wahl.

Die Mitgliederversammlung schloss mit dringenden Anliegen für die Zukunft. Sieghart Dreher, Lorch, trat für den Umweltschutz ein. Margot Wagner und Irene Dujim sprachen die Mängel im Ticketverkauf auf den Bahnhöfen in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd an. Hans-Dieter Bolten mahnte, dass die Senioren von den Parteien bei den Wahlen nicht nur als „Stimmvieh“ betrachtet, sondern in ihren Anliegen und Problemen ernst genommen werden sollten.