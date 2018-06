Wechsel beim Stadtplanungsamt

Nach vier Jahren als stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamts wird Alexander Krämer als leitenden Planer in die Geschäftsstelle einer des Regionalverbands nach Mainz wechseln. Die offizielle Berufung soll am 18. Juni erfolgen, der Dienstantritt ist für den 1. September geplant. Aufgrund seiner langjährigen Arbeit für Kommunen – neben Aalen war er auch in Schwäbisch Gmünd und in Leipzig tätig – verfügt Krämer über besondere Kenntnisse und Erfahrungswissen aus der Stadtentwicklungsplanung, das er in die Regionalplanung einbringen kann.

Um eine schnelle Nachbesetzung zu gewährleisten wird die Stadt Aalen die Stelle umgehend ausschreiben. Verstärkung erhält die Stadt durch Christine Wede, die als Projektkoordination für die Bädersanierung zuständig ist. Die Stadtplanerin und Architektin war bereits von 2014 bis Mai 2017 bei der Stadt Aalen im Planungsamt tätig. Nach einem Abstecher nach Böblingen ist Wede nun wieder in Aalen tätig. In ihrer Funktion als Projektverantwortliche für die Bäderthemen fungiert sie als Schnittstelle zwischen den Stadtwerken und den zuständigen Fachämtern der Stadt.