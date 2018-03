Wechsel auf dem Chefsessel im Polizeirevier

Polizeioberrat Andreas Tellbach hat nach mehr als einer Dekade den Chefsessel beim Aalener Polizeirevier geräumt. Seine Aufgabe übernimmt künftig Hans Buchinger.

Fast zwölf Jahre war Andreas Tellbach Chef des Polizeireviers Aalen, das für Aalen selbst und auch für die Gemeinden Abtsgmünd, Essingen, Lauchheim, Neresheim, Oberkochen und Westhausen zuständig ist. Im Zuge der klassischen Polizeikarriere über alle Laufbahngruppen erreichte der heute 50-Jährige im Rahmen eines Studiums an der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst und wurde nach erfolgreichem Abschluss im August 2004 zum Polizeirat ernannt. Nach einer ersten Verwendung im Innenministerium wurde Andreas Tellbach im Juni 2005 zur damaligen Polizeidirektion Aalen versetzt und zum Leiter des Aalener Polizeireviers bestellt.

Tellbach hat sich in den vergangenen zwölf Jahren in Aalen vor allem auch durch die erfolgreich geführten Fußballeinsätze große Reputation erworben. Insbesondere in den drei Jahren, als in Aalen Zweitligafußball gespielt wurde, waren in den sogenannten Hochrisiko-Spielen immer wieder mehrere hundert Einsatzbeamte zu führen.

Sein Nachfolger Hans Buchinger steht ihm in Sachen Fußballerfahrung in nichts nach. Seit der Polizeireform als Leiter der Präventionsarbeit in allen drei Landkreisen des neuen Zuständigkeitszuschnitts, war Hans Buchinger gleich in mehreren Funktionen in der Vorbereitungs- und Abstimmungsarbeit aller bei der Ausrichtung und Durchführung der Profispiele beteiligten Institutionen tätig. Für den selbst immer aktiven Sportler war es nicht nur ein dienstliches, sondern auch ein ganz persönliches Anliegen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dem Sport in seiner Reinform zur Geltung zu verhelfen, fern aller irregeleiteten Störgeräusche.

Der 58-jährige Polizeioberrat Buchinger verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz an vielen polizeilichen Tätigkeitsfeldern. In mittlerweile 39 Dienstjahren ist vor allem seine fast 20-jährige Funktion erst als Leiter der Schutzpolizei und dann als Leiter des Führungs- und Einsatzstabes der damaligen Aalener Direktion hervorzuheben. Dass er sich weit über seine berufliche Tätigkeit engagierte, zeigen viele andere Ämter und Funktionen, wie beispielsweise im Jugendhilfeausschuss des Landkreises oder als Suchtkrankenhelfer; aber auch seine Berufung in den Disziplinarsenat des VGH Mannheims oder sein Vorsitz in der Polizeisportgemeinschaft.

Andreas Tellbach bleibt im Übrigen dem Aalener Präsidium erhalten. Er wurde zum Leiter des Stabsbereichs Einsatz im Aalener Führungsstab bestellt, der derzeit seinen Sitz noch am Standort Waiblingen hat.