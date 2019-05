Wechsel an Spitze des Polizeipräsidiums – Leiter der Kriminalpolizeidirektion übernimmt

Der bisherige Chef der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Aalen, Reiner Möller (57), wird neuer Polizeipräsident in Aalen. Dem hat die Landesregierung nach Informationen der „Aalener Nachrichten“ am Dienstag zugestimmt.

Möller soll die Nachfolge von Polizeipräsident Roland Eisele antreten, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Seit 2014 ist Möller, der zuvor viele Jahre bei der damaligen Polizeidirektion Waiblingen tätig war, Leiter der Kriminalpolizeidirektion des Aalener Präsidiums.

