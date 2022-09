Wechsel an der Spitze - und eine dominante SGM

Etwa ein Viertel der Fußball-Saison in der Region ist schon wieder absolviert. So sieht aktuell der Stand in der Bezirksliga und Kreisliga A II aus.

Bezirksliga: Vom ersten bis zum fünften Spieltag war der SV Lauchheim in der Bezirksliga das Maß der Dinge. Die Mannschaft von Trainer Ilija Dragicevic hatte nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto und ein Torverhältnis von 21:6. Dabei gab es spektakuläre Ergebnisse wie ein 9:0 gegen den AC Milan Heidenheim oder ein 6:3 bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch.

Am ersten Spieltag machte Cemal Krasniqi auf sich aufmerksam. Der Neuzugang von der Union Wasseralfingen erzielte in seinem ersten Spiel für Lauchheim sechs der neun Tore gegen den AC Milan Heidenheim. Das Besondere daran: Es waren zwei lupenreine Hattricks. Aktuell führt Krasniqi die Torjägerliste mit neun Toren an. Ihm dicht auf den Fersen sind Fabian Horsch (TSG Nattheim) und Lars Schmid (TSG Schnaitheim) mit jeweils acht Treffern. Seit zwei Spielen stottert der Offensivmotor bei den Lauchheimern nun etwas. Man ging zweimal als Verlierer vom Platz und erzielte dabei nur ein Tor. Am vergangenen Sonntag übernahm die TSG Nattheim (17 Punkte) die Tabellenführung. Der 1. FC Bargau ist nun Zweiter (16 Punkte) und Lauchheim (15 Punkte) ist auf den dritten Platz abgerutscht.

Den vierten Platz in der Bezirksliga hat aktuell Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II inne. Die Schill-Truppe hat 14 Punkte gesammelt und ist seit drei Spielen unbesiegt. Punktgleich mit den Sportfreunden ist der FV 08 Unterkochen. Nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses belegt der FV 08 aktuell den fünften Tabellenplatz. Der amtierende Bezirkspokalsieger TV Neuler scheint nun langsam in der neuen Saison angekommen zu sein. Nach fünf Spielen hatte man sechs Punkte auf dem Konto und war den Abstiegsplätzen schon recht nahe. Zwei Spieltage später sind es nun schon doppelt so viele Punkte. Das ist gleichbedeutend mit dem achten Tabellenrang. Zwei Dinge haben die DJK-SG Schwabsberg-Buch und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II derzeit gemeinsam. Beide Teams haben nach sieben Spielen acht Punkte (Platz zehn und elf) gesammelt - und am vergangenen Spieltag große Moral bewiesen. Schwabsberg-Buch lag bei der SG Heldenfingen-Heuchlingen 0:2 und 1:3 zurück, letztlich belohnte man sich beim 3:3 noch mit einem Punkt. Dreifacher Torschütze war dabei Fabian Ehrmann.

Auch die TSG II holte nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt. In der 90. Minute führte der FC Durlangen noch mit 2:0 , doch innerhalb von nur zwei Minuten erzielte Pascal Weidl zwei Tore.

Kreisliga A II: Die Überraschung der Saison ist bislang die SGM Tannhausen/Stödtlen. Praktisch seit Saisonbeginn ist die SGM Spitzenreiter. Lediglich zwei Tage lang war Hüttlingen Erster. 19 Punkte nach sieben Spielen bei einem Torverhältnis von 32:5 sind beeindruckende Zahlen. Dabei haben Dominik Feil (acht Tore) und Florian Wille (sieben Tore) fast die Hälfte aller Treffer erzielt. Feil führt auch die Torjägerliste an, Wille belegt Rang zwei.

Doch am vergangenen Sonntag goss der TV Bopfingen der SGM einen Schluck Wasser in den ansonsten bislang sehr köstlichen Saison-Wein. Beim 1:1 musste man erstmals die Punkte teilen. Das Gegentor fiel dabei kurz vor Ende des Spiels. Die Verfolger TSV Hüttlingen, SSV Aalen (beide 16 Punkte) und der TSV Westhausen (15 Punkte) sind darüber mit Sicherheit nicht traurig.

Fast wäre Westhausen neuer Tabellenzweiter gewesen - wenn in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte bei der SG Schrezheim nicht noch der 1:1-Ausgleichstreffer gefallen wäre. Beim weiteren Blick auf die Tabelle sticht nach der SGM Tannhausen/Stödtlen ein weiteres Team sofort ins Auge. Weniger aufgrund des Tabellenplatzes elf, sondern vielmehr aufgrund des Torverhältnisses. Nach acht absolvierten Spielen fielen mit Ellwanger Beteiligung bereits 43 Tore. Das macht einen Schnitt von mehr als fünf Toren pro Partie. 21:22 lautet das Torverhältnis. Am vergangenen Spieltag polierten die Ellwanger dabei besonders ihr Torverhältnis auf. 8:1 lautete der Endstand gegen die Sportfreunde Rosenberg. In dieser Saison spielte der FCE bislang noch kein einziges Mal 0:0 - es gab noch nicht mal ein Unentschieden: drei Siege und fünf Niederlagen.

Am Tabellenende stehen mit lediglich vier Punkten aktuell der FC Röhlingen und der SV Pfahlheim. Am kommenden Spieltag wird es für beide Mannschaften aber nicht einfacher, den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Der Tabellenletzte Pfahlheim trifft auf den Spitzenreiter SGM Tannhausen/Stödtlen. Der Vorletzte FC Röhlingen tritt beim Vierten TSV Westhausen an.