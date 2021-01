„WebBEEnar“: Honigschleudern mit Abstand

Honig herstellen und Bienen pflegen per Notebook und Power-Point-Präsentation: Weil es für angehende Imker gerade keine „Live-Kurse“ rund um die fleißigen und enorm wichtigen Tierchen gibt, geht der immerhin 128 Jahre alte Bezirksbienenzüchterverein Aalen (BV) neue Wege. Er bietet Online-Kurse für Einsteiger an, quasi als „WebBEEnare“. Und die erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit. So wie auch das Interesse an diesem vielschichtigen Hobby seit Jahren quer durch alle Altersgruppen immer weiter zunimmt.

Einen Winterschlaf halten Bienen nicht. Aber sie haben ihre Energie deutlich gedrosselt, wärmen sich gegenseitig in einer kugeligen Traube. Und die Völker zählen in ihren Bienenstöcken gerade einmal ein Drittel Mal an Exemplaren verglichen mit denen im Sommer. Normalerweise nutzt der BV die kalte Jahreszeit für Imker-Grundkurse im Kellerhaus in Oberalfingen, also ungefähr in der geografischen Mitte für seine 420 Mitglieder. Denn der Verein hat sein Einzugsgebiet von Aalen über Hüttlingen, Oberkochen, Lauchheim, Heuchlingen und Schechingen.

Natürlich, erklärt der Erste Vorsitzende Martin Barth, wäre ein Präsenzunterricht besser. Weil das aber momentan nicht geht, bietet man diese Online-Seminare an, für das sich Interessierte anmelden und dann über einen Link einloggen können. „Honigschleudern mit Abstand“ nennt das Barth. Eigentlich war der Start mit dem Präsenzunterricht für diese Woche geplant. Technisch funktionieren diese Kurse vom PC aus sehr gut, erklärt Barth. Beim letzten Kurs waren 85 Teilnehmer eingeloggt, insgesamt waren 110 zugeschaltet, also etwa Familienmitglieder. Was den Ersten Vorsitzenden besonders freut: Auch ältere Teilnehmer scheuen sich nicht vor diesen virtuellen Kursen und greifen beherzt zur Maus, um etwas über die Biene zu erfahren. Die jüngsten Teilnehmer sind Auszubildende.

Dabei sei das Interesse von Jung und Alt an der Imkerei nicht auf größere Stadtgebiete beschränkt, auch in ländlicheren Gegenden ist die Teilnehmerzahl stattlich. Bei einem Online-Kurs des Patenvereins Frickenhofen vergangenen Samstag waren ständig 70 Teilnehmer eingeloggt. Zu lernen gibt es in den Kursen einiges: Das Grundhandwerk des Imkerns, wie man Honig gewinnt und die gefürchtete Varroa-Milbe in den Griff bekommt. Oder das die Flachzargen-Imkerei mit kleineren „Bienenwohnungen“ (Beuten) den Vorteil hat, rückenfreundlicher und mit weniger Kraftaufwand zu arbeiten und dadurch auch Imkerinnen zu Gute kommt.

Die neue Faszination für dieses uralte „Nutztierhaltung“ im Freien erklärt sich Bart auch so: „Die Leute wollen etwas für die Natur tun und dieses Hobby ist wirklich faszinierend.“ Außerdem komme ja auch etwas zurück von den Bienen. Außer Honig natürlich auch Bienenprodukte wie Propolis, Wachs oder Pollen. Im Verein hofft man nun, dass die nächste Präsenzveranstaltung ab dem 15. Februar (18 Uhr) starten kann. Wenn das dann immer noch nicht möglich ist, startet der Grundkurs für Einsteiger spätestens Ende März als „WebBEEnar“. Wenn Treffen wieder erlaubt sind, sind ab Ende März Live“-Schulungen wie gehabt an den Lehrständen in Aalen-Westheim und in Essingen geplant: „Sicherlich mit Maske“, erklärt Barth.