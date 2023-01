Web-Seminare zur Kinderernährung

Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung des Landratsamts Ostalbkreis bietet zwei Online-Veranstaltungen an zum Thema „Bewusste Kinderernährung“ an. Referentin ist Petra Scharberth-Zender.

Das erste Seminar richtet sich an Eltern mit Säuglingen im Alter von vier bis acht Monaten für die Zeit nach dem Stillen. Wann sollte mit dem ersten Brei begonnen werden? Wie erfolgt die Umstellung der einzelnen Mahlzeiten? Was ist besser - selbst kochen oder Gläschen kaufen? Was bedeutet Einführung der Beikost für den Alltag? Auf diese Fragen geht Scharberth-Zender am Donnerstag, 2. Februar, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, ein.

Das zweite Web-Seminar richtet sich an Eltern von Kleinkindern zwischen zehn und 15 Monaten. Nach und nach können die Breimahlzeiten durch eine normale Mahlzeit ersetzt werden. Wie sollte eine kindgerechte Mahlzeit aussehen? Wie gelingt Ihnen die Umstellung? An zwei Terminen beantwortet die Referentin diese Fragen. Der erste Termin findet am Donnerstag, 26. Januar, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, statt. Der zweite Termin ebenfalls am Donnerstag, 23. Februar, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr.

Eine Anmeldung für die Seminare ist per Mail an pmscharberth@yahoo.de bis einen Tag vor dem Veranstaltungstermin möglich. Damit der Einladungslink für das Web-Seminar versendet werden kann, ist bei der Anmeldung der vollständige Name und eine Mail-Adresse anzugeben.

Die Seminare werden über die Landesinitiative BeKi – bewusste Kinderernährung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz finanziert und sind daher gebührenfrei.