Wohin am Wochenende? Hier sind des Königs Tipps

Der Sommer schwächelt ein bisschen – wenigstens für ein paar Tage. Nicht aber das Veranstaltungsprogramm, das die Region allen Daheimgebliebenen am kommenden Wochenende bietet. Für jegliches kulturelles Couleur ist da etwas dabei: Heavy Metal, Big-Band-Sound, Singer/Songwriter, Country und Western, 70er-Rock, Blasmusik oder einfach nur Schlemmen. Bitteschön, hier eine kleine Auswahl, wo man am Wochenende hin kann. Der König empfiehlt:

Noch bis Samstag, Flugplatz des Aeroclubs Dinkelsbühl: 25. Summer Breeze

Messplatz Bopfingen: Big Band der Bundeswehr

Greutplatz Aalen: Streetfood-Festival

Stadtgarten Bopfingen: The Sweet

Stödtlen: Leonhardsfest

Innenstadt Heidenheim: Axel Nagel und Matthias Kehrle

Sax-Biergarten Aalen: The Chaps

Pünktlich zum 25. Jubiläum erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Highlights. Darunter auch einige Neuerungen in Sachen Nachhaltigkeit. Denn unter dem Slogan „Gemeinsam in die Zukunft“ haben sich die Veranstaltenden ein klares Ziel für ein ressourcenschonendes Festival gesetzt. Infos zu Bands, Running Order und ein Festival-ABC gibt’s unter www.summer-breeze.de

Das Summer Breeze Open Air steigt seit 1997 auf dem Flugplatz des Aeroclubs Dinkelsbühl und mit geschätzten 40 000 Besuchern ist es eines der größten Metal-Festivals in Deutschland. (Foto: Summer Breeze)

Donnerstag, 20 Uhr, Messplatz Bopfingen: Big Band der Bundeswehr: Die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik zählt zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. So sticht das Ensemble bereits unter den insgesamt 15 Klangkörpern des Militärmusikdienstes der Bundeswehr im Auftrag, Auftreten und Sound einer klassischen Big-Band-Besetzung deutlich hervor.

Zum Repertoire gehört Musik im Big-Band-Sound aus den Genres Swing, Rock und Pop. Kostenlose Parkmöglichkeiten befinden sich am Sechtaplatz (Zufahrt über die Lindenstraße) sowie am Kies-Götz Parkplatz und dem Lederfabrikgelände (Zufahrt über Jahnstraße). Es handelt sich um ein Stehplatzkonzert. Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die Big Band der Bundeswehr spielt am Donnerstag ein Konzert ein Bopfingen. (Foto: Stadt Bopfingen)

Freitag, ab 16 Uhr, bis Sonntag, Greutplatz Aalen: Streetfood-Festival: Veranstaltungen mit Foodtrucks im Rahmen von Aktionen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv auf dem Spritzenhausplatz und auf dem Gmünder Torplatz kennen die Aalener bereits. Jetzt steigt allerdings von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, auf dem Greutplatz ein großes Street-Food-Spektakel, das von Xclusive Events organisiert wird.

Aalen ist die elfte Station, an der der Veranstalter am kommenden Wochenende mit seinem Schlemmerfest Halt macht. An gut 20 Ständen werden Gerichte aus aller Welt angeboten – von mexikanischen Tacos bis zu Spezialitäten aus Afrika, aber auch Süßes. Für Kinder stehen eine XXL-Hüpfburg und eine Seifenblasenmaschine bereit.

Das Event steigt am Freitag, 19. August, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 20. August, von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. August, von 11.30 bis 21 Uhr.

Burger und Co. gibt es beim Streetfood-Spektakel, das vom 19. bis 21. August auf dem Aalener Greutplatz steigt. (Foto: Robert Günther/dpa)

Freitag, 20 Uhr, Stadtgarten Bopfingen: The Sweet: Wer aus der Babyboomer-Generation singt und swingt da nicht automatisch mit? Glam-Rock-Legende The Sweet ist mit Hits wie „Ballroom Blitz“ oder „Fox On The Run“ im Bopfinger Stadtgarten zu Gast. 1970 lernten Andy Scott, Steve Pries, Mick Tucker und Brian Connolly das Songwriter- und Produzenten-Duo Nicky Chinn und Mike Chapmann, die auch Smokie und Suzie Quatro produzierten, kennen.

Von da an ging es steil mit der Karriere aufwärts. Zwar sind bis auf Andy Scott alle Gründungsmitglieder verstorben, doch tat dies der Popularität keinen Abbruch. Noch heute gibt es keine Party ohne die Hits von The Sweet.

Glam-Rock-Legende The Sweet ist mit Hits wie „Ballroom Blitz“ oder „Fox On The Run“ im Bopfinger Stadtgarten zu Gast. (Foto: Dick Barnatt)

Freitag, 20 Uhr, bis Montag, Stödtlen: Leonhardsfest: Wenn das kein Grund ist, nach Stödtlen zu fahren: Seit fünf Jahren wird von der Ellwanger Rotochsenbrauerei eigens für das Leonhardsfest ein Bier gebraut. Zwei Jahre lang mussten die Fans dieses süffigen Getränks coronabedingt warten. Braumeister Robert Ochsenkühn erläuterte stolz das Getränk, das vor sieben Wochen gebraut wurde und durch die Lagerung noch würziger geworden ist: Das Bier ist stärker als das Exportbier der Rotochsenbrauerei, hat weniger Hopfenanteile und ist dadurch weniger herb, der Alkoholgehalt beträgt rund 5,7 Prozent.

Das Programm: Freitag, 20 Uhr: Bieranstich und Bierprobe mit den Virngrundmusikanten unter der Leitung von Eugen Pukrop. Samstag, ab 14 Uhr, Preisschafkopfen, ab 19 Uhr Stimmungsabend mit dem „Bodensee-Quintett“.

Sonntag, ab 9.30 Uhr: Festgottesdienst, Mittagstisch mit der Jugendkapelle Stödtlen-Tannhausen, ab 18.30 Uhr: großer Unterhaltungsabend mit der Trachtenkapelle Musikverein Pfahlheim unter der Leitung von Bernd Essig.

Montag, ab 19 Uhr: Festausklang mit der Partyband Besenkracher.

Zum Wohl: Das von der Rotochsenbrauerei eigens gebraute Bier für das Leonhardsfest in Stödtlen ist fertig und mundet. Davon haben sich Berthold Reeb (Bierchef des Festes), Pfarrer Jens Kimmerle, Brauereichef Alexander Veit, Braumeister Robert Ochsenkühn, Josef Helmle (gewählter Vorsitzender Kirchengemeinderat Stödtlen) Bürgermeister Ralf Leinberger und Daniel Feil (Vorsitzender Festausschuss) überzeugt (von links). (Foto: hafi)

Samstag, 11 bis 13 Uhr, Innenstadt Heidenheim: Axel Nagel und Matthias Kehrle: Im Rahmen des kulturellen Sommerprogramms in der Heidenheimer City sind am Samstag Axel Nagel und Matthias Kehrle unterwegs. Bei Axel Nagel und Matthias Kehrle bekommt man sozusagen drei zum Preis von zwei. Obwohl nur zwei Musiker auf der Bühne stehen, spielen doch drei Instrumente, wenn Kehrle Bass und Percussion gleichzeitig spielt und Nagel dazu singt und die akustische Gitarre bedient.

Die beiden Musiker aus Aalen und Schwäbisch Gmünd sind bekannt durch die Band Tightrope. Außerdem haben sie schon in unterschiedlichsten anderen Bands gespielt. Sie zelebrieren Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten: Pop, Soul, Blues und Jazz; Van Morrison, Marvin Gaye, Stevie Wonder und noch viele mehr. Uhrzeiten und Orte: 11 Uhr Rathausplatz, 12 Uhr Hauptstraße (Höhe des Modehaus Reinhard), 13 Uhr Eugen-Jaekle-Platz.

Zusammen mit Matthias Kehrle tourt am Samstag Axel Nagel durch die Heidenheimer Innenstadt. (Foto: Thomas Siedler)

Samstag, 19 Uhr, Sax-Biergarten Aalen: The Chaps: Der Eintritt im Sax-Biergarten (Ulmer Straße 114/1) in Aalen ist frei. The Chaps aus Aalen machen Country-/Rockabilly-Music und stehen für handgemachte, groovige, swingende und „rockn’rollige“ Country- und Rockabilly Music. Das Repertoire reicht von Alabama, Willy Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings bis Garth Brooks, Dwight Yoakham und Alan Jackson, bis hin zu BR-5 49 oder den Stray Cats.