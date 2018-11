„We are?“ spielt fürs Segeltaxi

Zum Auftakt der Benefiz-Konzertreihe in Aalener Kneipen hat die Band „We are?“ in der Bar Noir gespielt. Der Erlös durch Spenden und Kultur-Euro geht an die Benefizaktion Segeltaxi, die das Geld für kranke Kinder und ihre Familien einsetzt.

Zehn Jahre sind vergangen, seit im November 2008 das Segeltaxi von mehreren Vereinen an den Start gebracht wurde. Um dies gebührend zu feiern, haben Aalener Wirte und fünf Bands eine Konzertreihe von November 2018 bis März 2019 auf die Beine gestellt. Christian Hellriegel, Chef der Bar Noir, freute sich über ein sehr gut besuchtes Konzert, bei dem die Musikerinnen von „We are?“ mit dreistimmigem Gesang, Gitarre und Cayon die Gäste bis weit in die Nacht bestens unterhielten. Neben ausgereiften Interpretationen von bekannten Pop- und Rocksongs glänzten die stimmgewaltigen Sängerinnen auch mit vielen eigenen Liedern.

Ein gelungener Auftakt, der auf weitere tolle Konzerte in der Kneipentournee neugierig macht. Der nächste Gastgeber ist am 29. Dezember das Frape mit einem Konzert der Band „Jazzit“. Es folgen im Januar „Chum Chum Rubbins“ in der Bar Noir, im Februar „n8akustik“ im Samocca und im März „Not Yet But Now“ in der Bierhalle. Das große Segel- und Musik-Festival am Bucher Stausee ist am 1.und 2. Juni 2019.