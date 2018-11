Waydelich zum 80. Gebrutstag

Bei der Galerie in der Aalener Langertstraße 44 geht es Schlag auf Schlag. Kaum ist die Häring-Ausstellung beendet, folgt die nächste Werkschau. Von Sonntag, 25. November, bis Sonntag, 23. Dezember, zeigt die Galerie Bilder und Objekte des Elsässer Künstlers Raymond E. Waydelich. Mit dieser Werkschau feiert die Galerie Waydelichs 80. Geburtstag. Vernissage ist am Sonntag, 25. November, von 14.30 bis 18 Uhr.

Galerist Werner Zaiß und seine Frau Sigi sind dem Elsässer Künstler schon lange verbunden. Raymond Emile Waydelich wurde 1938 in Straßburg-Neudorf geboren, studierte von 1953 bis 1959 an der Ecole d’Arts Décoratifs in Straßburg und Paris und war anschließend drei Jahre lang Armeefotograf in Algerien. 1961 stellte er eine erste Fotoreportage zusammen, Reisen führten ihn nach Nordtunesien, Marokko, in die Türkei und nach Griechenland. Seit 1974 absolvierte er weltweit zahlreiche Ausstellungen. Waydelich lebt und arbeitet in Hindisheim bei Straßburg. Seinen künstlerischen Schwerpunkt stellen Assemblagen, Collagen und Grafiken dar.