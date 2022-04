Wasserrohrbruch: Schaden behoben, Ursache unklar

Der Wasserrohrbruch in der Burgstallstraße am Sonntagmorgen ist auch noch am Montag in Aalen Gesprächsthema gewesen. Wegen diesem waren auch die Techniker der Stadtwerke den ganzen Sonntag enorm gefordert.

Nach stundenlanger Suche nach der Schadstelle konnte das betroffene Teilstück am Montagmorgen um 2 Uhr repariert und die Notversorgung rückgebaut werden, sagt der Pressesprecher der Stadtwerke, Igor Dimitrijoski. Wie es zu dem Rohrbruch kam, sei nach wie vor unklar. Auch über die Höhe des Schadens könne er noch keine Angaben machen.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr war die Trinkwasserversorgung in einigen Teilen von Aalen lahmgelegt oder nur bedingt vorhanden. Betroffen waren zahlreiche Haushalte auf der Heide, auf dem Rötenberg, auf dem Galgenberg, im Grauleshof, in der Triumpstadt und im Zochental.

Kurz nachdem die Meldung bei den Stadtwerken Aalen eingegangen war, hat sich der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke umgehend um die Beseitigung der Störung gekümmert, sagt Dimitrijoski. Eine Kontrolle habe ergeben, dass aus dem Behälter Langert 150 Liter pro Sekunde auslaufen.

Kurz nach 9 Uhr haben Techniker der Stadtwerke nach langem Suchen den Wasserrohrbruch in der Burgstallstraße ausfindig gemacht. Wo genau das Übel liegt, war erst gegen Abend endlich klar. (Foto: Thomas Siedler)

Gegen 6.30 Uhr, also drei Stunden nach dem Rohrbruch, sei es den Mitarbeitern gelungen, die Schadstelle auf der Leitung zwischen Burgstallkreisel und Wilhelm-Merz-Straße einzugrenzen. Daraufhin sei diese sofort aus der Versorgung genommen und der Wasserzulauf abgestellt worden.

Dadurch sei zwangsläufig die gesamte Wasserversorgung im Pelzwasen, im Grauleshof und auf der Heide ausgefallen. Die abgetrennten Gebiete Hüttfeld und Industriegebiet West seien über den Hochbehälter Osterbuch versorgt worden. Die Versorgung der Industriestraße sei auf Unterkochen umgestellt worden, sagt Dimitrijoski.

Um auch alle anderen betroffenen Haushalte zu versorgen, sei eine Notversorgung mit Pumpwerken im ehemaligen Gaswerksgelände und in der Walkstraße sowie einem mobilem Pumpwerk in der Alte Heidenheimer Straße auf Höhe der Malteser aufgebaut worden.

Wasserrohrbruch in der Burgstallstraße. Die Stadtwerke haben eine Notwasserversorgung bei den Maltesern in der Alte Heidenheimer Straße errichtet, um die Wasserversorgung sicherzustellen. (Foto: Thomas Siedler)

Durch die provisorische Druckerhöhung erfolgten allerdings Druckschwankungen im Versorgungsnetz, sagt Dimitrijoski. Dies hatte zur Folge, dass in der Schelmenstraße und in der Leibnizstraße jeweils ein Folgerohrbruch entstand. Dieser sei im Laufe des Sonntags sofort repariert worden.

Die Suche nach dem Rohrbruch in der Burgstallstraße, der auch für Unterspülungen der Straße und einen massiven Eintrag von Schotter in den Kanal gesorgt habe, habe sich allerdings schwierig gestaltet. Trotz des Einsatzes mittels Korrelation und Geophon. Eine erste Grabung habe kein Ergebnis gebracht.

Auch ein weiterer Versuch mittels Begasung und Abbohrung habe keinen Erfolg gezeigt. Deshalb sei ein externes Unternehmen hinzugezogen worden, das allerdings zum gleichen Ergebnis gekommen sei wie die Techniker der Stadtwerke.

Bei einer weiteren Grabung sei der Schaden dann gegen 17.45 Uhr gesichtet worden. „Der Druck des Wassers hatte einen Kanalschacht beschädigt, sodass das Wasser ungehindert in den Kanal abfließen konnte“, sagt Dimitrijoski. Die Freilegung der Schadstelle sei sehr schwierig gewesen, da sehr viel Restbeton eines alten Schachtes im Weg gewesen sei.

Bis 2 Uhr morgens sei diese allerdings repariert und das Rohr wieder in Betrieb genommen worden. Dadurch konnten alle Notversorgungen auch wieder rückgebaut werden.

Im Einsatz waren von Sonntag- bis Montagmorgen drei Bereitschaften der Stadtwerke mit insgesamt sieben Personen. Im Laufe der Störung wurden zur Unterstützung und Ablösung weitere elf Mitarbeiter verständigt, sagt Dimitrijoski. Zusätzlich seien acht Mitarbeiter der extern beauftragten Firmen vor Ort gewesen.