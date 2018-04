Wasseralfingen wieder Gewinner

Union Wasseralfingen hat mal wieder gewonnen. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A II siegte mit 2:1 gegen den VfB Tannhausen. Siege feierten auch noch andere Mannschaften.

Kreisliga A I:

Essingen II - Waldhausen 7:3 (3:1). Tore: 0:1 J. Kabunda (4.), 1:1 M. Keskin (12., FE), 2:1, 4:1, 5:1 alle C. Berger (18., 55., 57.), 3:1 P. Belgram (27., ET), 5:2 B. Semmo (60.), 6:2 J. Weygoldt (70.), 7:2 A. Konle (78.), 7:3 E. Covrk (90.).

Hofherrnweiler-Unterr. II - Waldstetten II 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Kurz (2.), 2:0, 5:0, 6:0 T. Frank 15,54, (59.), 3:0 H. Melzer (28.), 4:0 M. Melzer (52.), 7:0 Skalitzki (81.), 8:0 Emir (85.). Ein absolut einseitiges Spiel mit 80 Prozent Ballbesitz für die Hausherren. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können.

Kreisliga A II:

Bopfingen - DJK-SG Schwabsberg-Buch 3:1 (2:1). Tore: 0:1 Banen (2.), 1:1 Colletti (29., HE), 2:1 Colletti (38.), 3:1 R. Brunner (86.). Die Gäste gingen durch eine schöne Kombination in Führung. Danach diktierte der TVB die Partie und ging verdient in Führung. Die Hausherren verpassten in der zweiten Halbzeit mehrmals für die Entscheidung zu sorgen.

Kerkingen - Dorfmerkingen II 1:0 (1:0). Tor: Geiß (7.). Das frühe Führungstor spielte der Heimelf in die Karten und dadurch konnte man etwas verhalten spielen. Im weiteren Spielverlauf kamen beide Mannschaften nicht wirklich zu nennenswerten Chancen. Ab der 70. Minute versuchte der Gast die Heimelf in ihre Hälfte zu drücken. Mit etwas Glück und Geschick verteidigte die Heimelf den knappen Vorsprung. Bes. Vorkomn.: Rote Karte Dorfmerkingen (90.).

Röhlingen – Adelmannsfelden 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Palm (16.), 1:1 Ostermann (45.), 1:2 Stock (47.), 1:3 Bernecker (50.), 1:4 Bernlöhr (63.). In der ersten Hälfte waren die Röhlinger das bessere Team und gingen auch verdient in Führung. Mit dem Pausenpfiff gelang dem TSV der Ausgleich. Danach war Röhlingen völlig von der Rolle und ergab sich in sein Schicksal. Res.: 1:6.

SV Pfahlheim – TSV Hüttlingen 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Kamm (3., 16.), 0:3, 0:4 Gold (65., 79.). Nach dem frühen Rückstand vergaben die Pfahlheimer mit einer Doppelchance zumindest den Ausgleich. „Ärgerlich“, befand SV-Abteilungsleiter Peter Frosch. Die Hüttlinger erhöhten und nutzten auch in der zweiten Halbzeit individuelle Fehler der Gastgeber aus. Nach der Niederlage steht Pfahlheim nur noch knapp über dem Relegationsplatz.

Union Wasseralfingen – VfB Tannhausen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Eisele (33.), 2:0 Frisi (50.), 2:1 Lingel (82., Strafstoß). Durchatmen in Wasseralfingen. Nach zwei Niederlage gelang dem Tabellenführer wieder mal ein Sieg. Doch um den mussten die Unioner anfangs zittern. „Bis zum 1:0 muss Union zufrieden sein, dass sie nicht zurück liegen“, bekannte Wasseralfingens sportlicher Leiter Drazen Kuhar.

Wört – Stödtlen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 T. Schwarzbäck (22.), 1:1 J. Ilg (58.), 2:1 S. Lingel (73.) , 3:1 P . Heide (90.). In den ersten Minuten war Wört besser und scheiterte einmal am Pfosten. Nachdem dann das Spiel ausgeglichener wurde ging die Heimelf nach einem schönen Angriff über links in Führung. Nun machten die Gäste mehr, bleiben aber ungefährlich. Auch nach dem Seitenwechsel ging es so weiter. Der Ausgleich fiel dann relativ überraschend, nachdem ein hartes Einsteigen gegen den Wörter Torhüter nicht gepfiffen wurde. Die Gastgeber machten nun wieder mehr und gingen nach einem Freistoß erneut in Führung. Das Spiel blieb weiter spannend, ehe Patrick Heide mit seinem Treffer nach einer gekonnten Hackenablage von Tobias Hampel alles klar machte. Res.: 3:1 (3:1).

Rosenberg – Westhausen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Frei (45.), 1:1 Engelhard (66.), 1:2 Frei (75.), 2:2 J. Schips (83.). Rosenberg hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Mit dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen die Führung. Nach der Halbzeit drückte Rosenberg auf den Ausgleich. Nach der erneuten Führung, gelang Rosenberg kurz vor Spielende der verdiente Ausgleich. Res.: 3:2.

Ellenberg - Nordh.-Zipplingen 3:1 (1:1). Tore: 1:0 N. Schopf (16.), 1:1 M. Roder (42.), 2:1 F. Knecht (53.), 3:1 L. Röhrle (78.). Der VfB begann die Partie hochkonzentriert und hatte von Beginn an mehr vom Spiel, die daraus resultierende Führung war mehr als verdient. Nach dem Führungstreffer nahm der Druck von Seiten der Hausherren etwas ab und die Gäste konnten sich mehr und mehr ins Spiel finden und kurz vor dem Pausentee den Spielstand ausgleichen. Die zweite Hälfte der Partie war ein fröhliches Hin und Her, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch das Tore erzielen gelang nur den Hausherren und so konnten sie die Führung bis zum Endstand von 3:1 weiter ausbauen. Res.: 3:2.

Kreisliga A III:

Gussenstadt - SGM Königsbr./Oberkochen 2:1.

Hermaringen – Härtsfeld 5:2.