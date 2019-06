Die 48. Wasseralfinger Festtage sind jetzt gestartet. Schon gegen 19 Uhr waren am Freitagabend viele Bierbänke besetzt, deutlich früher wie in den Jahren zuvor. Anfangs waren noch die Schattenplätze auf dem Stefansplatz und in der Wilhelmstraße heiß begehrt, schnell waren dann die meisten Bierbänke gefüllt mit Gästen. Apropos Schatten: Der ökumenische Gottesdienst wird wegen der für Sonntag angekündigten Hitze um 10.30 Uhr vom Stefansplatz in die Stephanuskirche verlegt.

Dazu habe man sich wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen entschieden, teilte am Freitagabend Armin-Uwe Peter vom Stadtverband für Sport und Kultur Wasseralfingen mit. Man habe die Verlegung in die Kirche beschlossen, weil man vermute, wegen der hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung könnten viele Besucher dem Gottesdienst im Freien fernbleiben.