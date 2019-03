Wasseralfingen hätte mehr Wohnflächen verdient

Zwei größere mögliche Baugebiete sind im Flächennutzungsplan für Wasseralfingen drin, zusammen rund sieben Hektar groß: Der Eichelberg im Norden und der Katzenberg im Süden. Beziehungsweise der „Katzabuckel“, wie der Hügel neben Westheim bei den Wasseralfingern heißt.

Der Ortschaftsrat hat sich jetzt ausführlich mit der sogenannten Gesamtfortschreibung für potentielle Bauflächen beschäftigt. Insgesamt 10,8 Hektar sind nicht gerade viel für den größten Aalener Stadtbezirk und wichtigen Schulstandort mit seiner guten Infrastruktur, findet nicht nur die Ortsvorsteherin. Zum Vergleich: In Hofen gibt es 10,9 Hektar mögliche Wohnbauflächen, in Ebnat sogar 22,4.

„Verhältnismäßig wenig“ sei das, stellte Andrea Hatam dann auch fest. Ursprünglich waren 13 Hektar untersucht wurden, nach weiterer Prüfung sind nun die Flächen Hausäcker/Schaffeld (Affalterried) und Schnepfenteich (Weidenfeld) rausgeflogen. Für Aalens Ersten Bürgermeister handelt es sich bei den Potential- beziehungsweise Vorratsflächen um Arrondierungen, mit denen man immerhin „eine neue Heimat für viele Wasseralfinger“ bereitstellen kann, so Wolfgang Steidle. Neben dem Eichelberg und dem Katzenbuckel sind das etwa Flächen am „Wasseralfinger Tor“ (Schimmelberg), und südwestlich von Affalterried (Schaffeld/Hochfeld). Die Flächen werden nach sechs Kriterien bewertet, für die es jeweils Punkte gibt. Und da vermisst Josef Anton Fuchs (CDU) ein Kriterium: Für energetisch besonders gut geeignete Gebiete (Photovoltaik, Fernwärme) gebe es keine Extrapunkte. Und genau damit könne Wasseralfingen punkten, etwa beim Beispiel Eichelberg: „Einen besseren Standort für Photovoltaikanlagen gibt es gar nicht.“ Und – „ohne den Ebnatern in die Suppe zu spucken“ – über dem Härtsfeld liege aber nun Mal das halbe Jahr lang Nebel.

Einschränkungen bei der Fläche

Bei der Fläche Eichelberg gibt es einige Einschränkungen. Die Kuppe soll frei bleiben und auf einen Bebauung des südlichen Teils aus ökologischen Gründen verzichtet werden. Dabei handelt es sich um die Fläche, die Mal als Ersatz für die Kleingartenanlage am Erzweg (jetzt in den Kocherwiesen) angedacht war, aber auch verkehrstechnisch schwer zu erschließen ist.

Auch Albrecht Jenner (SPD) hätte sich mehr verträgliche Flächen für Wasseralfingen gewünscht, er wunderte sich über die vielen „grünen“ Punkte für die Härtsfelder Baugebiete. Er zweifelt, ob das Bauen auf dem „freien Feld“ besonders ökologisch und nachhaltig ist. In Wasseralfingen sei ja alles da – Infrastruktur, Schulen, Geschäfte.

Sigrun Huber-Ronecker (Grüne) hat ein Problem mit dem Eichelberg, da würden wichtige Kaltluftschneisen zugebaut, was sich wieder negativ aufs Klima in der Nachbarschaft und in der Stadt auswirke. Zudem sei es so: Land, das überbaut wird, „ist nur einmal da und dann weg.“ Gut vorstellen kann sie sich aber den Katzenbuckel oder das Baugebiet auf dem Schimmelberg (Wasseralfinger Tor). Franz Fetzer (Freie Wähler) freut sich, dass in Sachen Bauland etwas passiert: Er hat den Eindruck, dass hier lange Zeit die Handbremse angezogen war. Gut, dass sie jetzt gelöst sei.