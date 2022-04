Waschen, Schneiden, Föhnen: Ukrainische Friseurinnen helfen Flüchtlingen

Die Ukrainerinnen Allona und Tanya leben seit März in Aalen. Wie so viele Frauen wurden sie durch den Krieg in ihrem Heimatland gezwungen, ihr Leben zurückzulassen und nach Deutschland zu fliehen. Jetzt wollen die gelernten Friseurinnen ihren Leidensgenossen etwas Gutes tun - mit einem kostenlosen Haarschnitt.

Für die Aktion stellte Bernd Bäuerle, Innungsobermeister der Friseurinnung Aalen, am Donnerstagvormittag seinen Friseursalon im Pelzwasen zur Verfügung. Damit möchte er vor der Schließung seines Salons Ende Juli noch ein Zeichen der Solidarität setzen. „Ich möchte die Kolleginnen aus der Ukraine unterstützen“, so Bäuerle.

Wie so viele Menschen lässt ihn das Kriegsgeschehen nicht kalt. Auch seine Mutter musste einst ihre Heimat verlassen und nach Deutschland fliehen.

Friseurin Allona (rechts) machte einen kleinen Jungen mit einem angesagten Haarschnitt glücklich. (Foto: Daria Meidert)

Die Idee für die Aktion kam allerdings von Allona und Tanya, die in ihrer Heimat als Friseurinnen tätig waren. Mit ihrem Anliegen wandten sie sich an Sozialbetreuerin Christine Baumann-Storer, die jahrelange Kundin im Friseursalon Bäuerle ist. Ihr Ehemann Oliver Storer hat dann bei dem Friseurmeister angefragt, ob die Aktion in seinen Räumlichkeiten stattfinden könne.

Egal ob Pony, Spitzen oder ein Design mit dem Rasierer, im Friseursalon fielen die Haare – und die Friseurinnen blickten in glückliche Gesichter. Eine Frau ist extra mit dem Bus aus Ellwangen gekommen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Ihre Friseurin ist die Ukrainerin Lara, die seit 13 Jahren in Aalen lebt.

Eigentlich schneidet sie gelegentlich nur noch die Haare ihres Mannes, doch für die Aktion packte auch sie ihren Friseurkoffer wieder aus. Ihre Heimatstadt Charkiw sei „ruiniert“, wie die Ukrainerin erzählt.

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Flüchtlinge untereinander ist überwältigend. Wir sind alle füreinander da. Allona und Tanya

Wie Lara wurden auch Allona und Tanya in der Ukraine im Friseurhandwerk ausgebildet. Sie sind nach ihrer Flucht bei Privatpersonen in Aalen untergekommen. Tanyas Ehemann ist in ihrer Heimat Kropywnyzkyi geblieben, um zu helfen. Das möchte die Friseurin mit ihren Mitteln hier auch tun. „Die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Flüchtlinge untereinander ist überwältigend. Wir sind alle füreinander da“, übersetzt Lara. Die Ukrainerin war die Dolmetscherin am Donnerstag.

Die Frauen organisieren sich in einer WhatsApp-Gruppe, durch die sie auch anderen ukrainischen Flüchtlingen helfen. Auch Spenden und andere Ressourcen werden dadurch vermittelt. Aus Sorge wegen Missbrauchs wollen sie die Nummer aber nicht in der Zeitung veröffentlicht haben.

Wir möchten ihnen ein Geschenk machen. Lara

Durch die Gruppe wurden auch die zWir möchten ihnen ein Geschenk machenwölf Geflüchteten gefunden, die sich am Donnerstag verschönern lassen konnten. Die Friseurinnen planten für jeden 30 Minuten ein, um den Flüchtlingen ein entspanntes Erlebnis zu bieten.

„Wir möchten ihnen ein Geschenk machen“, sagt Lara zu einer Kundin, die die Friseurin nach ihrem Haarschnitt bezahlen wollte. Auch Bernd Bäuerle nimmt für die Aktion kein Geld an. „Das ist das Wenigste, was wir tun können“, so der Friseur. Er kann sich auch vorstellen, seinen Salon vor der Schließung nochmals den ukrainischen Friseurinnen bereitzustellen. „Das würde uns sehr freuen“, sind sich die Frauen einig.