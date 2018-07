Die Sommerpredigtreihe der Aalener Pfarrerschaft geht vom 29. Juli bis 2. September in die achte Auflage. Unter der Überschrift „Was wir glauben“ werden verschiedene Gesichtspunkte beleuchtet.

So stellt Pfarrer Marco Frey seine Predigt am 5.August um 9 Uhr im Christushaus in Waldhausen, am 18.August um 18.30 Uhr in der Johanneskirche und am 19.August um 10 Uhr in der Stadtkirche unter das Motto: Am Anfang war der Knall?! Und nimmt als Textgrundlage die Schöpfungsgeschichte aus 1.Mose 1.

Pfarrerin Caroline predigt unter der Überschrift “Was sucht Ihr den Lebenden bei den Toten?“ am 30.Juli um 10 Uhr in der Stadtkirche und am 2.September um 9 Uhr im Christushaus in Waldhausen.

Pfarrer i.R. Dr. Werner Kugler hat das Thema „Forst Things First-Vom Glauben an erster Stelle“ und predigt am 4.8. um 18.30 Uhr am in der Johanneskirche, am 5.8, um 9 Uhr im Ostalbklinikum und um10 Uhr in der Stadtkirche über die Stillung des Sturms nach Matthäus 8.23-27.

Auch Dekan i.R. Erich Haller beteiligt sich an der Sommerpredigtreihe mit einem Text aus Johannes 14,1-3 unter der Überschrift: Jesus, Mohammed oder Buddha? Er predigt am 11.8. um 18.30 Uhr in der Johanneskirche, am 12.8. um 10 Uhr in der Stadtkirche, am 19.8. um 9 Uhr im Ostalbklinikum und um 10.30 Uhr imChristushaus in Waldhausen.

Pfarrer Bernhard Richter geht diffusen Vorstellungen vom Wettergott und Fussballgott nach und predigt über die Areopagrede aus Apostelgeschichte 17 am 25.8. um 18.30 Uhr in der Johanneskirche und am 26.8. um 10 Uhr in der Stadtkirche. Die Predigreihe beschliesst Dekan Ralf Drescher am 1.9. um 18.30 Uhr, am 2.9. um 9 Uhr im Ostalbklinikum und am 2.9. um 10 Uhr in der Stadtkirche. Er predigt über die Gottebenbildlichkeit nach 1. Mose 1.26-28.