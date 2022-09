Was war denn da los bei den Sportfreunden? Gewitter, zwei Elfmeter und sechs Tore

Ganz wichtiger Erfolg für die Sportfreunde Dorfmerkingen. Der Fußball.Verbandsligist hat sich am Samstag mit 5:1 gegen den SV Fellbach durchgesetzt.

Schon wieder eine Gewitter-Unterbrechung: Wie bereits vor zwei Wochen im Derby gegen den TSV Essingen, musste nun auch die Partie gegen den SV Fellbach gewitterbedingt unterbrochen werden. In der 69. Minute schickte Schiedsrichter Martin Traub beide Mannschaften beim Stande von 2:1 für Dorfmerkingen in die Kabine. „Wir haben natürlich schon gehofft, dass es weitergeht. Wenn man gut 20 Minuten vor dem Ende in Führung liegt, hofft man natürlich nicht, dass abgebrochen wird. Wir waren aber guter Dinge“, berichtete Dorfmerkingens Keeper Christian Zech nach der Partie.

Nach einer gut 30-minütigen Zwangspause ging es schließlich weiter. Zuvor bekamen die Fans in der Röser-Arena eine sehr muntere Partie zu sehen. Die Sportfreunde waren von Beginn an gut im Spiel. Daniel Nietzer (6. Minute) und Kapitän Marc Gallego (9.) hatten die ersten beiden Offensivaktionen. In Minute elf kam dann auch der SV Fellbach erstmals gefährlich vor das Tor. Einen Freistoß von Ali Ferati, etwa 20 Meter halblinks vor dem Tor, parierte Torhüter Zech stark. Drei Minuten später durfte Fellbach dann jubeln – getroffen hatte jedoch der Dorfmerkinger Yannik Schmidt. Niklas Hofmeister ließ Maximilian Eiselt auf seiner linken Seite alt aussehen, brachte den Ball in den Sechzehner und Schmidt traf schließlich unglücklich ins eigene Tor. Dorfmerkingen musste mit zu diesem Zeitpunkt überraschenden Rückstand nun erstmal klarkommen. In Minute 34 fiel dann der Ausgleich, der sich nicht zwingend angedeutet hatte. Gallego passte zu Nietzer, der im Strafraum zum 1:1 einnetzte. Nur wenige Sekunden später durften die Dorfmerkinger erneut jubeln. Nietzer bediente Eiselt und dieser traf kompromisslos ins lange Eck zur 2:1-Führung. Innerhalb kürzester Zeit machten die Sportfreunde aus einem 0:1 ein 2:1. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Nach knapp einer Stunde Spielzeit hatte Sangar Aziz das 3:1 auf dem Fuß. Sein Abschluss jedoch ganz knapp links am Tor vorbei (58.). In der 62. Minute köpfte Yamoussa Camara, der sein Debüt im Trikot der Dorfmerkinger gab, haarscharf am Tor vorbei. Über der Röser-Arena wurde es immer dunkler und in der 69. Minute unterbrach Schiedsrichter Traub schließlich die Partie. Trainer Helmut Dietterle beschrieb die Stimmung in der Kabine: „Solch eine Situation ist immer unangenehm. Man sitzt in der Kabine und kann eigentlich nur warten. Wir haben uns nochmal eingeschworen, dass wir uns das Ding nicht mehr nehmen lassen. So ist es dann auch gekommen.“ Nach der Unterbrechung waren aber erstmal die Fellbacher spielbestimmend und drückten auf den Ausgleich. Doch Dorfmerkingen hielt leidenschaftlich dagegen. 13 Minuten vor dem Ende starteten die Sportfreunde einen Entlastungsangriff über Gallego. Dieser bediente den eingewechselten Jeremie Manoka, der im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gallego sicher zum 3:1. Die Hausherren hatten aber noch längst nicht genug. In der 87. Minute gab es den nächsten Elfmeter. Dieses Mal wurde Nietzer gefoult. Manoka nahm sich nun der Sache an und traf ebenfalls sicher zum 4:1. Den Schlusspunkt sollte Camara setzen. Nach einem Freistoß von Eiselt köpfte Camara zum 5:1-Endstand ein. „Für Yamoussa Camara habe ich mich besonders gefreut, dass er gleich in seinem ersten Spiel getroffen hat. Er hat ja lange auf seinen ersten Einsatz warten müssen. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns, auch wenn er zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen ist. Fellbach hat zwar das Spiel gemacht, aber wir waren zwingender nach vorne und wollten die Tore machen“, so Daniel Nietzer nach dem Spiel. Genauso sah es auch Trainer Helmut Dietterle: „Der Sieg war verdient, aber das Ergebnis war zu hoch. Die Mannschaft hat eine gute Antwort auf die knappen Niederlagen gezeigt.“