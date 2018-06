Was treibt Kondom-Dieb an? Polizei macht sich humorvoll Gedanken

Ein unbekannter Täter hat versucht einen Kondomautomaten aufzubrechen. Die Polizei hat, so teilt sie mit, bislang keine Erkenntnisse zur Motivation des Unbekannten. Die Tat wurde in der öffentlichen Toilette in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Aalen begangen.

Die Polizei fragt sich: „Wollte er an das Kleingeld kommen, das er im Automaten vermutete, oder drängte es ihn nach dem hauchzarten Inhalt, der Sicherheit in romantischen Stunden versprach?“

Trotz einer „möglicherweise nachvollziehbaren Tat“, so schreibt die Polizei weiter, handle es sich dennoch um versuchten Diebstahl. Deshalb haben die Beamten die Ermittlungen eingeleitet.

Jedoch mit wenig Hoffnung: „Allerdings verspricht sie (die Polizei, Anmerkung der Redaktion) sich auch bei rund neunmonatiger Ermittlungsdauer keine wesentlichen neuen Ermittlungsansätze.“