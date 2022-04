Was macht eigentlich der April zu Ostern? Dieses Wetter erwartet der Ostalb-Meteorologe

Abgedroschene Redewendungen würden nicht existieren, wenn sie nicht immer wieder zutreffend wären. Und was macht der April? Eben. Von 20 Zentimeter Schnee mit Minusgraden über Sturm zu Sonne und ansteigenden Temperaturen bis hin zu erneutem Saharastaub.

Letzterer trifft wohl ab Mittwoch wieder auf die Region, dämpft damit die seit Anfang der Woche durchkommenden Sonnenstrahlen, die Hoch Reiner mitgebracht hat. Gar nicht so verkehrt, meint der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zumindest dann, wenn es um die Gefährdung durch UV-Strahlung geht.

Bereits am Dienstag sei der UV-Index auf fünf gestiegen, so der DWD. Das bedeute eine mittlere gesundheitliche Gefährdung. Aufgrund des Saharastaubs, der ab Mittwoch in der Luft liegt, nehme der Index wieder ab. Gerade im Frühling werde dieser häufig unterschätzt. „Denn die Sonne hat im April schon richtig Kraft“, berichtet der DWD.

Und weiter: „Wer seine Haut schon beim Baden in der Frühlingssonne nicht ausreichend schützt, kann diese schädigen.“ Da kommt der Staub aus der Sahara für alle Unvorsichtigen gerade recht. Doch ist der ständige Sand in der Luft überhaupt normal?

„Selbstverständlich. Gerade im März und April sowie später im Jahr im Oktober und November herrscht in den nordafrikanischen Wüstengebieten die Zeit der Haboobs“, sagt Ostalb-Meteorologe Andy Neumaier auf Nachfrage von Schwäbische.de. Haboobs sind große Sandstürme, die Staub bis in die höhere Atmosphäre transportieren.

Der Mittwoch wird auf der Ostalb also eher diesig, milchiges Sonnenlicht bei rund 18 Grad Celsius, meint der Wetterexperte. Doch am Donnerstag sieht das schon wieder anders aus. Im Tagesverlauf bilden sich laut Neumaier Schauer und Gewitter. „Diese waschen zwar den Staub aus der Luft, dafür landet er wieder überall dort, wo man ihn überhaupt nicht haben will.“

Tagsüber sind wir auf normalem Aprilniveau. Meteorologe Andy Neumaier

Durch den auf Nord drehenden Wind sei der Staub allerdings an Karfreitag bei 14 bis 17 Grad wieder aus der Luft verschwunden. Was nach angenehmen Frühlingstemperaturen an Ostern klingt, bedeutet nicht, dass es nachts nicht nochmal kalt wird. Denn da ist leichter Frost möglich, so Neumaier.

Dafür werden die Osterfeiertage aller Voraussicht nach sonnig. „Tagsüber sind wir auf normalem Aprilniveau zwischen elf und 16 Grad unterwegs, mit vermutlich Sonne pur.“ Für den Meteorologen zunächst einmal ein versöhnliches Ende der „wilden April-Achterbahn“. Fügt aber mit einem Augenzwinkern an: „Vorerst zumindest. Man weiß ja nie.“