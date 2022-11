Was ist los im Ostalbkreis? Die Tipps zum Wochenende

Machen wir’s doch einfach dem Wetter nach: Auf die Region wartet ein Wochenende voller Kontraste: Fußball – aktuell und historisch, Jazz in nahezu allen Schattierungen, Theater und LebensArt. Hier sind die königlichen Tipps fürs erste November-Wochenende.

*

Donnerstag, 3. November, 18 Uhr, Einweihung der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen: Eingang zum „Gerd-Müller-Viertel“, Einmündung Herrengasse in die Bergerstraße, Altstadt Nördlingen.

Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Marialy Pacheco & Omar Sosa, Harold Lopez Nussa Trio.

Freitag, 4. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Jazzanova, Thomas D. and the KBCS, Kraak & Smaak, Simon Oslender, Jeff Cascaro.

Freitag, 4., bis Sonntag, 6. November, Schloss Hohenstadt: Kunsthandwerkausstellung „Kreative Kunst und LebensArt“.

Samstag, 5. November, 14 Uhr, Ostalb-Arena Aalen, Fußball-Regionalliga: VfR Aalen empfängt den Tabellendritten Hoffenheim II.

Samstag, 5. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Frank Chastenier Trio, Melody Gardot, Zuco 103, Ben l’Oncle Soul.

Sonntag, 6. November, 19 Uhr, Theatersaal KubAA: „Außer Kontrolle“, Eine Farce von Ray Cooney.

*

Donnerstag, 3. November, 18 Uhr, Einweihung der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen: Eingang zum „Gerd-Müller-Viertel“, Einmündung Herrengasse in die Bergerstraße, Altstadt Nördlingen. Schon die Liste der Gäste lässt erahnen, wie wichtig der Nördlinger Fußballer Gerd Müller für den FC Bayern München und vor allem für den deutschen Fußball war.

Der „Bomber der Nation“ eben. Zugesagt zur Einweihung der Statue haben: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), vom FCB Präsident Herbert Hainer, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Sepp Maier, Franz „Bulle“ Roth, Rainer Zobel und viele mehr.

Der Bildhauer Herbert Deisshat die lebensgroßeStatue geschaffen. Gerd Müller war im Sommer 2021 im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Stadt Nördlingen empfiehlt, außerhalb der Stadtmauer zu parken. Umleitungen sind ausgeschildert.

*

Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Genre-Wechsel: Nach dem Auftakt am Mittwoch geht das 31. Aalener Jazzfestival am Donnerstag in die zweite Runde. Auf der Bühne der Stadthalle: Marialy Pacheco & Omar Sosa und das Harold López Nussa Trio. Pacheco, eine der aufregendsten Vertreterinnen ihrer Zunft, erste Gewinnerin der Piano-Solo-Competition des Montreux Jazz Festivals, Sosa, einer ihrer Helden.

2017 haben die beiden bereits auf Pachecos Album „Duets“ miteinander gearbeitet – nun treten sie mit dem Album „Manos“ und auf. Im Laufe der Jahre hat Harold López Nussa neun Jazz-Alben aufgenommen, meist mit seinem Trio, in dem neben dem Bassisten Felipe Cabrera sein jüngerer Bruder Ruy Adrián Schlagzeug spielt.

In ihren Liedern verschmelzen die aus der kubanischen Tanzmusik stammenden Klavierriffs mit komplexem Jazz und tanzbaren Rhythmen.

*

Freitag, 4., bis Sonntag, 6. November, Schloss Hohenstadt: Nächster Genre-Wechsel: Modernes Kunstgewerbe trifft auf uralten Adel. Über 65 regionale Aussteller zeigen vom 4. bis 6. November auf Schloss Hohenstadt unter dem Motto „Kreative Kunst und LebensArt“ Design, Handwerkliches und Kunstwerke auf hohem Niveau. Künstler und Besucher könnten sich kaum ein schöneres und außergewöhnlicheres Ambiente wünschen.

Im Schloss und Schlosshof, Fruchtkasten und Eiskeller, aber auch im uralten Heckengarten und barocken Lusthaus werden Kleidungsstücke, Hüte und Taschen, Schmuck- und Emaille-Arbeiten, Keramik und Porzellan, Licht- und Holzobjekte und sogar Stücke der Motorsägekunst gezeigt.

Der Freitagabend beginnt schon um 18 Uhr; um 20 Uhr findet eine Eröffnungsrede von Anne Gräfin Adelmann im Rittersaal mit musikalischer Umrahmung durch die Sängerin Ines Weidenbacher statt. Öffnungszeiten und Eintritt: Freitag 18 bis 22 Uhr (Eintritt sechs Euro); Samstag 14 bis 21 Uhr (8 Euro); Sonntag 11 bis 17 Uhr (8 Euro). Der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre ist frei. Weitere Informationen: www.grafadelmann.de

*

Freitag, 4. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Jazzanova, Thomas D. and the KBCS, Kraak & Smaak, Simon Oslender, Jeff Cascaro. Eigentlich hat Thomas D schon alles erreicht – mit seiner Band Die Fantastischen Vier.

Im Sommer 2019 gerät er durch einen großen Zufall an eine Schallplatte der Hamburger Band The KBCS. Begeistert von dem warmen meditativen Vintage-Sound kommt er auf die Idee: Diese Band könnte der Wegbegleiter werden für seine eigene musikalische Reise.

Der instrumentale analoge Vibe der KBCS harmoniert perfekt mit Thomas Ds zeitlosen Texten. Kraak & Smaak, das Trio aus den Niederlanden, bringt seit Jahren die Bühnen zum Glühen, und das quer durch alle Musikgenres.

*

Samstag, 5. November, 14 Uhr, Ostalb-Arena Aalen, Fußball-Regionalliga: „Nun zu etwas völlig anderem“ (John Cleese): VfR Aalen empfängt den Tabellendritten Hoffenheim II. Nach der Insolvenz ist – frei nach Sepp Herberger – der nächste Gegner der schwierigste.

Am Samstag empfangen die Aalener den Tabellendritten der Regionalliga, die Bundesligareserve aus Hoffenheim. Aalen sollte vor dem kommenden Gegner TSG 1899 Hoffenheim II gewarnt sein, spielte dieser doch zuletzt wie aus einem Guss. Mit beeindruckenden 34 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Regionalliga.

Vielleicht gibt der 2:0-Sieg im WFV-Pokal über den Landesligisten Bösingen Auftrieb für das Team von Tobias Cramer.

*

Samstag, 5. November, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, 31. Aalener Jazzfest: Frank Chastenier Trio, Melody Gardot, Zuco 103, Ben l’Oncle Soul. Ein klassisches Piano-Trio: Mastermind Frank Chastenier führt sein Trio mit jener unnachahmlichen Eleganz, wie sie nur ganz wenige Pianisten für sich beanspruchen können.

Das Programm begeistert durch seine energiegeladenen Arrangements, die Publikum und Piano gleichermaßen zum Kochen bringen. Topact ist Melody Gardot: Wenn Melody Gardot die Bühne betritt, fühlt man sich in einen intimen Nachtclub versetzt.

Songs über Liebe und Verlust, Sehnsucht und Leidenschaft – der Stoff, aus dem Jazz und Blues sind. Der ruhige und doch ausdrucksstarke Stil dieser Sängerin, Gitarristin und Pianistin aus Philadelphia rührt daher, dass sie den Schmerz eines Unfalls überwunden hat, den sie als Neunzehnjährige hatte.

Musik war ihre Therapie. Ihr Debüt “Worrisome Heart“ wurde 2008 veröffentlicht, gefolgt von „My One and Only Thrill“, „The Absence“, „Currency of Man“ und 2020 „Sunset in the Blue“.

*

Sonntag, 6. November, 19 Uhr, Theatersaal KubAA: „Außer Kontrolle“, Eine Farce von Ray Cooney am Theater der Stadt Aalen. An einer Parlamentsdebatte des House of Commons teilnehmen? Das ist nichts für Staatsminister Richard Willey.

Stattdessen trifft er sich lieber heimlich mit der Sekretärin des Oppositionsführers zum Stelldichein. Die Ereignisse überschlagen sich jedoch, als sie einen Mann finden, der halb aus dem Fenster, halb in der Hotelsuite hängt. Willey verstrickt sich in immer neue Lügen.

Dumm nur, dass der Kreis der Beteiligten stetig wächst... Unter der Regio von Tonio Kleinknecht spielen Philipp Dürschmied, Arwid Klaws, Marc-Philipp Kochendörfer, Margarete Lamprecht, Lennart Naether, Julia Sylvester, und Diana Wolf. Weitere Informationen unter www.theateraalen.de